layer80 написав:

yarg написав: Школы у нас организованы по территориальному принципу. Поэтому Вася из Забуберивки будет учится в Забуберивской школе. Феофания-клиника ведомственная. Что в ней делать посторонним? Вот так и остальные вопросы. Все намного проще. Школы у нас организованы по территориальному принципу. Поэтому Вася из Забуберивки будет учится в Забуберивской школе. Феофания-клиника ведомственная. Что в ней делать посторонним? Вот так и остальные вопросы. Все намного проще.

Министерство образования и науки Украины инициирует зачисление детей в начальную школу на принципах ее территориальной доступности, говорится в проекте порядка зачисления, отчисления и перевода учащихся в государственные и коммунальные учебные заведения для получения полного общего среднего образования.

yarg написав: Феофания-клиника ведомственная. Что в ней делать посторонним? Вот так и остальные вопросы. Все намного проще. Феофания-клиника ведомственная. Что в ней делать посторонним? Вот так и остальные вопросы. Все намного проще.

Faceless написав: В Феофании может обслуживаться любой. Хоть с Киева хоть с провинции. В Феофании может обслуживаться любой. Хоть с Киева хоть с провинции.

Услуги «Феофании» абсолютно бесплатны для депутатов, народных артистов и академиков. С 2008-го года здесь могут лечиться и обычные украинцы. Однако не безвозмездно. Например, бесплатная для политика палата «полулюкс» рядовому украинцу обойдется в 1 600 гривен в сутки. Платны также и все процедуры, услуги больницы и медикаменты. По словам главного врача, ежегодно заведение зарабатывает 50 млн гривен.



«Для нас нет никакого значения, кого мы лечим – это пенсионер, или преступник или властьимущий. Мы все равно будем отстаивать жизнь и здоровье каждого человека», – уверяет главный врач клиники «Феофания» Игорь Семенив.



Для сравнения, в обычной столичной больнице №8 940 коек. Ими пользуются примерно 30 тысяч пациентов в год. «Феофания» имеет 500 коек, на которых ежегодно обслуживает 15 тысяч больных. Однако не только количеством пациентов отличаются указанные медучреждения, но и поступлениями из бюджета. Государство предоставляет 360 млн гривен для «Феофании», тогда как обычная клиника получает 130 млн гривен.

Насчет школ - ложь. Это только планируется.Минобразования инициирует зачисление детей в начальную школу по территориальному признакуСобственно ведомственная клиника для господ (где те получают бесплатное лечение) несколько отличается от поликлиники для холопов (где те тоже получают бесплатное лечение). Иии любой там может лечиться бесплатно? А для кого прайс?Советско-крепосническая психология крепко засела в головах. Что о "государевых мужах" беспокоиться нужно.Напомню, я против равенства во всем. Есть платные коммерческие клиники - кто смог, тот и оплатил. Или страховка. Есть государственные. В государственных доступ должен быть равный для всех. Условно обеспечение городской клиники, должно быть таким же как Феофании с поправкой на количество пациентов.Отсюда так и тянет равенством.