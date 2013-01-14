Додано: Вів 13 бер, 2018 13:13

layer80 написав: yarg написав: Причем здесь равенство ? Причем здесь равенство ?

наконец-то мы пришли к общему знаменателю

yarg написав: Печерском лицее и должен страдать в своей Передерычивке и это дискриминация ?

я правильно понял ? Печерском лицее и должен страдать в своей Передерычивке и это дискриминация ?я правильно понял ?

Да. наконец-то мы пришли к общему знаменателюДа.

Равенство возможностей есть и никуда не девалось.По школам - какая же в этом дискриминация ? Вы же сами писали что у нас пока нет жесткой привязки обучения в школе к пропискеА по сути - почему вы считаете что в Передерычивке плохая школа ?Я в свое время учился в 4 школах. 2 из них были в селах. И материальная база и уровень преподавания там был существенно выше чем в Киеве.Я не утверждаю что это везде , но никакой зависимости между расположением школы и качеством знаний - нет.