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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3800380138023803>
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 13:13

  layer80 написав:
  yarg написав:Причем здесь равенство ?

наконец-то мы пришли к общему знаменателю :)
  yarg написав:Печерском лицее и должен страдать в своей Передерычивке и это дискриминация ?
я правильно понял ?

Да.


Равенство возможностей есть и никуда не девалось.

По школам - какая же в этом дискриминация ? Вы же сами писали что у нас пока нет жесткой привязки обучения в школе к прописке :)

А по сути - почему вы считаете что в Передерычивке плохая школа ?
Я в свое время учился в 4 школах. 2 из них были в селах. И материальная база и уровень преподавания там был существенно выше чем в Киеве.
Я не утверждаю что это везде , но никакой зависимости между расположением школы и качеством знаний - нет.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 13:19

  yarg написав:
  Kudrjavuy написав:
  yarg написав:я правильно понял ?

На жаль Вы и приблизительно не поняли суть:
ЭТО И ЕСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНЫ.
Остальное только за наличку.


какое "обязательное условие" ?

Во всех страховых случаях обращаться только к своему профильному медицинскому работнику.

Именно он будет принимать решение, что с Вами делать. И именно его "медицинскую ошибку" - "ВСЕ" вынуждены будут подтверждать. Но по страховому полису профильного медицинского работника назначать будет Вам работодатель. Угадайте с одного раза за что он, прежде всего будет платить медицинскому работнику?

Любое обращение к иному только в "общем порядке" и по установленному прейскуранту.
В большинстве случаев опубликованный сегодня прейскуран на медицинские услуги пересматривается каждым лечебным учреждением.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 13 бер, 2018 13:30, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 13:24

  Faceless написав:
  Kudrjavuy написав:Не хочу публично обвинять в популизме, НО:
Вы городите достаточно абсурдную чепуху, не представляя о сути и содержании!!!
В своё время, мне пришлось испытать 100% - результат страховой медицины Украины на всех уровнях.
Результат один: хотите жить держитесь подалее от украинских лечебниц.

Не натягивайте свои примеры обиженных жизнью горняков на всех

Не мешайте в кучу "слонов и мух".
Отделяйте "котлеты от мух" - речь идёт о уже отработанной схеме страхового полиса в Украине.
Именно страховой медицины.
Именно по данному случаю объём уничтоженной медицины, новых разработок, ... - на государственном уровне.
Размер которого не воспринимается на слух простыми смертными. В условиях 100% коррупции - это официальный песец остаткам медицины в Украине.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 13:34

yarg
Я посмеялся с Вашего понимания *теории*.
Где теория-то?


Вы указали на моё утверждение о факте неравных возможностей.

Даже допысувач вчера 12-года в 14.00 указал: *досягнення батькив збильшують в рази можливости своъх дитей*.

Деньги и связи увеличивают ВОЗМОЖНОСТИ.
Равных возможностей нет.
Это мои утверждения в ответ на Ваше -- *у нас страна именно равных возможностей* 09.03.18 12.41
Кстати, это одно из советско-пропагандистких ложных утверждений.

Насчёт уникальности социального лифта с колхозным бухгалтером в президенты --- Вы ещё уникальность совка приведите о сапожнике в *царя*, и т.д.

То есть эти Ваши примеры не подтверждают наличие равенства возможностей. Исключения. В виде лотерейного билета в определённом периоде (розыграше) отдельному лицу.
И не более.

Где теория-то?
В которой можно запутаться))
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 13:39

yarg
Это троллинг. Банальный троллинг.

Доказывать Вам, что в передрычевках плохие школы?
И что есть зависимости...
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 13:43

  detroytred написав:yarg
Я посмеялся с Вашего понимания *теории*.
Где теория-то?


Вы указали на моё утверждение о факте неравных возможностей.

Даже допысувач вчера 12-года в 14.00 указал: *досягнення батькив збильшують в рази можливости своъх дитей*.

Деньги и связи увеличивают ВОЗМОЖНОСТИ.
Равных возможностей нет.
Это мои утверждения в ответ на Ваше -- *у нас страна именно равных возможностей* 09.03.18 12.41
Кстати, это одно из советско-пропагандистких ложных утверждений.

Насчёт уникальности социального лифта с колхозным бухгалтером в президенты --- Вы ещё уникальность совка приведите о сапожнике в *царя*, и т.д.

То есть эти Ваши примеры не подтверждают наличие равенства возможностей. Исключения. В виде лотерейного билета в определённом периоде (розыграше) отдельному лицу.
И не более.

Где теория-то?
В которой можно запутаться))


ну вот такая у вас теория. путанная.
ну и относительно "исключений" - у вас как-то случайно вся наша "элита" в исключения попала. Странно , да ?
yarg
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 13:46

  detroytred написав:yarg
Это троллинг. Банальный троллинг.

Доказывать Вам, что в передрычевках плохие школы?
И что есть зависимости...



ну попробуйте. особенно учитывая что я там учился...

ну и относительно школ - в реальности ценятся не школы , а конкретные учителя. Все знают что в 235 школе еть Ольга Ивановна. К ней и записывают детей с половины района. Перейдет она в 374 школу - все будут туда записыватся.
Попадут к ней не все. Нет в мире справедливости. Но к "неравенству" и "элитарности" это отношения не имеет.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 14:01

yarg
На ОДНО утверждение Вы продолжаете заявлять, что это теория?))
Ещё и путанная))

Факт неравенства возможностей признают:
https://economistua.com/djozef-shtiglic-ob-ekonomike/
http://www.finmarket.ru/main/article/3197488

Только не смотрите в ссылках на мнение о влиянии неравенства возможностей.
Я Вам привёл ссылки для того, что с самой аксиомой отсутствия равных возможностей в обществе никто не спорит (не опровергает).


Для нашего же общества проблема (следствие) не столько в неравенстве возможностей, сколько в том, что ими коррупционно!!! пользуются.
Деньгами и связями.
Лифты в основном двигают не лучших (выигравших в честной конкуренции), а кланово, родственно, за деньги, через иные связи.

Теория)))
Жизнь за окошком.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 14:09

yayarg
Да щас)), попробую))
Это был сарказм.

После Вашего * я не утверждаю, что это везде, но никакой зависимости между расположением школы и качеством знаний - нет*.

Хотя ловите:
https://censor.net.ua/news/342873/rezul ... razovaniya

Вам замминистра указывает
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 14:11

  detroytred написав:yayarg
Да щас)), попробую))
Это был сарказм.

После Вашего * я не утверждаю, что это везде, но никакой зависимости между расположением школы и качеством знаний - нет*.

Хотя ловите:
https://censor.net.ua/news/342873/rezul ... razovaniya

Вам замминистра указывает


пусть указывает. он же из злочинной хунты и я ему не доверяю.
yarg
 
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