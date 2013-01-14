Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
yarg написав:Печерском лицее и должен страдать в своей Передерычивке и это дискриминация ? я правильно понял ?
Да.
Равенство возможностей есть и никуда не девалось.
По школам - какая же в этом дискриминация ? Вы же сами писали что у нас пока нет жесткой привязки обучения в школе к прописке
А по сути - почему вы считаете что в Передерычивке плохая школа ? Я в свое время учился в 4 школах. 2 из них были в селах. И материальная база и уровень преподавания там был существенно выше чем в Киеве. Я не утверждаю что это везде , но никакой зависимости между расположением школы и качеством знаний - нет.
На жаль Вы и приблизительно не поняли суть: ЭТО И ЕСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНЫ. Остальное только за наличку.
какое "обязательное условие" ?
Во всех страховых случаях обращаться только к своему профильному медицинскому работнику.
Именно он будет принимать решение, что с Вами делать. И именно его "медицинскую ошибку" - "ВСЕ" вынуждены будут подтверждать. Но по страховому полису профильного медицинского работника назначать будет Вам работодатель. Угадайте с одного раза за что он, прежде всего будет платить медицинскому работнику?
Любое обращение к иному только в "общем порядке" и по установленному прейскуранту. В большинстве случаев опубликованный сегодня прейскуран на медицинские услуги пересматривается каждым лечебным учреждением.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 13 бер, 2018 13:30, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Не хочу публично обвинять в популизме, НО: Вы городите достаточно абсурдную чепуху, не представляя о сути и содержании!!! В своё время, мне пришлось испытать 100% - результат страховой медицины Украины на всех уровнях. Результат один: хотите жить держитесь подалее от украинских лечебниц.
Не натягивайте свои примеры обиженных жизнью горняков на всех
Не мешайте в кучу "слонов и мух". Отделяйте "котлеты от мух" - речь идёт о уже отработанной схеме страхового полиса в Украине. Именно страховой медицины. Именно по данному случаю объём уничтоженной медицины, новых разработок, ... - на государственном уровне. Размер которого не воспринимается на слух простыми смертными. В условиях 100% коррупции - это официальный песец остаткам медицины в Украине.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
yarg Я посмеялся с Вашего понимания *теории*. Где теория-то?
Вы указали на моё утверждение о факте неравных возможностей.
Даже допысувач вчера 12-года в 14.00 указал: *досягнення батькив збильшують в рази можливости своъх дитей*.
Деньги и связи увеличивают ВОЗМОЖНОСТИ. Равных возможностей нет. Это мои утверждения в ответ на Ваше -- *у нас страна именно равных возможностей* 09.03.18 12.41 Кстати, это одно из советско-пропагандистких ложных утверждений.
Насчёт уникальности социального лифта с колхозным бухгалтером в президенты --- Вы ещё уникальность совка приведите о сапожнике в *царя*, и т.д.
То есть эти Ваши примеры не подтверждают наличие равенства возможностей. Исключения. В виде лотерейного билета в определённом периоде (розыграше) отдельному лицу. И не более.
detroytred написав:yarg Я посмеялся с Вашего понимания *теории*. Где теория-то?
Вы указали на моё утверждение о факте неравных возможностей.
Даже допысувач вчера 12-года в 14.00 указал: *досягнення батькив збильшують в рази можливости своъх дитей*.
Деньги и связи увеличивают ВОЗМОЖНОСТИ. Равных возможностей нет. Это мои утверждения в ответ на Ваше -- *у нас страна именно равных возможностей* 09.03.18 12.41 Кстати, это одно из советско-пропагандистких ложных утверждений.
Насчёт уникальности социального лифта с колхозным бухгалтером в президенты --- Вы ещё уникальность совка приведите о сапожнике в *царя*, и т.д.
То есть эти Ваши примеры не подтверждают наличие равенства возможностей. Исключения. В виде лотерейного билета в определённом периоде (розыграше) отдельному лицу. И не более.
Где теория-то? В которой можно запутаться))
ну вот такая у вас теория. путанная. ну и относительно "исключений" - у вас как-то случайно вся наша "элита" в исключения попала. Странно , да ?
detroytred написав:yarg Это троллинг. Банальный троллинг.
Доказывать Вам, что в передрычевках плохие школы? И что есть зависимости...
ну попробуйте. особенно учитывая что я там учился...
ну и относительно школ - в реальности ценятся не школы , а конкретные учителя. Все знают что в 235 школе еть Ольга Ивановна. К ней и записывают детей с половины района. Перейдет она в 374 школу - все будут туда записыватся. Попадут к ней не все. Нет в мире справедливости. Но к "неравенству" и "элитарности" это отношения не имеет.
Только не смотрите в ссылках на мнение о влиянии неравенства возможностей. Я Вам привёл ссылки для того, что с самой аксиомой отсутствия равных возможностей в обществе никто не спорит (не опровергает).
Для нашего же общества проблема (следствие) не столько в неравенстве возможностей, сколько в том, что ими коррупционно!!! пользуются. Деньгами и связями. Лифты в основном двигают не лучших (выигравших в честной конкуренции), а кланово, родственно, за деньги, через иные связи.