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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 13 бер, 2018 14:19
yarg
Ещё раз -- лифты для появившейся нашей элиты (кланов можновладцив, чиновников, олигархов) результат перетурбаций краха совка.
Но в период устаканивания элит (когда они сформировались) всё))
Двери закрылись...
И то!
Эти лифты вынесли наверх отнюдь не по критериям законности и честной конкуренции!!!
Незаконные способы аля 90-х увеличивают возможности.
Теперь такие грубые способы пресечены в большей степени.
Остались помельче -- двигать своих сынков-родичей достаточно простых взяток, звонков, услуг...
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detroytred
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Додано: Вів 13 бер, 2018 14:20
detroytred написав:
Для нашего же общества проблема (следствие) не столько в неравенстве возможностей, сколько в том, что ими коррупционно!!! пользуются.
Деньгами и связями.
Лифты в основном двигают не лучших (выигравших в честной конкуренции), а кланово, родственно, за деньги, через иные связи.
Корупція в медицині не менша, чи, навіть, більша, ніж у владних кабінетах. Це не означає, що медики не професіонали, чи хтось не може стати висококваліфікованим медиком, якщо є здібності і бажання.
Корупція і блат був, є і буде. На Заході немає побутової корупції, але на Олімпі те саме, що і в нас, тільки не так нагло і відкрито.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Вів 13 бер, 2018 14:23
yarg
Сами не знаете, замминистра не доверяете (так как из злочинной хунты).
Киселю или рашкованминистру доверяете тогда что ли?)))
Или оппе?)))
Так у них ещё хуже картинки.
Или никому?)))
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detroytred
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Додано: Вів 13 бер, 2018 14:28
lapay
Коррупция.
Означаэ!
Потому что поступают в мед не по знаниям...
Продвигаются в мед тоже не по знаниям.
Лечат тоже зачастую по иным принципам.
Так это отличие (то, что не так нагло и открыто и не так обширно у них) --- это огромный шаг вперёд. И эффект.
Они развитые, мы развивающиеся.
О том и речь.
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detroytred
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Додано: Вів 13 бер, 2018 14:35
detroytred написав:
Коррупция.
Означаэ!
Важлива ступінь впливу. Особисто я вважаю, що ступінь впливу нашої корупції не є критично важливий на професіональні якості влади, медицини, і т.д.
Набагато більше на профпридатність впливає рівень зарплати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Вів 13 бер, 2018 15:00
lapay написав:
[Важлива ступінь впливу. Особисто я вважаю, що ступінь впливу нашої корупції не є критично важливий на професіональні якості влади, медицини, і т.д.
Набагато більше на профпридатність впливає рівень зарплати
.
Она давно перешагнула все реальные границы.
В Украине убивают, ради наживы, в мед учреждениях "Врачей" вывели давно, З/П ни кого не волнует - принято воровать таким объёмом, что с одной взятки отбивается столетия заработных плат. Это было навязанно ещё совком - бесплатная раб сила и свой интерес.
Или "материальная ответственность".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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Додано: Вів 13 бер, 2018 15:01
lapay
Так уровень зарплаты (низкий) - это следствие коррупции. Наличия по умолчанию!!! коррупционной составляющей в доходах.
Но дело не столько в профессионализме!
А в целях и нежелании выполнять на должном уровне и в должном направлении свои обязанности.
Например, судьи... Отличные профессионалы, но ...
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detroytred
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Додано: Вів 13 бер, 2018 15:39
detroytred написав:
Например, судьи... Отличные профессионалы, но ...
Зарплати замалі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Вів 13 бер, 2018 16:00
lapay написав: detroytred написав:
Например, судьи... Отличные профессионалы, но ...
Зарплати замалі.
А у них свои обязанности, далёкие от Законов.
Свои должностные обязанности, нарушать которые можно только с долей вышестоящему руководству.
И того, каждый судья имеет свои регламентированные Права исполнять Правосудие.
кроме того есть инстанции, в чьи роли разделено "Право".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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