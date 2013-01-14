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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3801380238033804
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:34

lapay
Но профессионализм-то есть.

На мой взгляд, профессионализм зависит от отбора по призванию.
Эффективность (направление использования - только для себя или для себя, но через общество, как и положено согласно распределению обязанностей в обществе) этого профессионализма - зависит от контроля, системы противовесов.

То есть профессионал с нулевым или даже негативным выхлопом на выходе для общества = тот же самый непрофессионал, бездарь.

Собственно поэтому ылиты плюют на засилье бездарей.
Просто рубят с них деньгу за посады.
На выхлоп-то им побоку.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:42

Двери закрылись...
Що ж , дивимось перед ким останні 70 років закривались і відкривались двері в період 1947-2017 роки , щоб людина стала першою особою України
Каганович Лазар Мойсейович - 1947
Народився в с. Кабани Київської губернії (нині — колишнє село Діброва в зоні відчудження Чорнобильської АЕС, Поліський район, Київська область, Україна) в єврейській родині.
З 1907 (з 14 рокiв) працював вантажником на млинi, шевцем на взуттєвих підприємствах у Києві.
Хрущов-Керівник України 1947-1949 -
Народився в селі Калинівка Курської губернії (тепер Курська область) на українських етнічних землях у селянській родині. Його батько Сергій Никанорович та дід Никанор Сергійович були селяни. Будучи підлітком, Микита працював підпаском — пас вівці, телята.
Мельников Леонід Георгійович - 1949-1953
Народився 18 травня 1906 року в бідній селянській родині у селі Дегтярівці Мглинського повіту Чернігівської губернії, Російська імперія.
Трудову діяльність розпочав у 1921 році робітником Ліснинського цукрового заводу на Полтавщині.
Кириченко Олексій Іларіонович -1953-1957
Народився 25 лютого 1908 в селі Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області. Українець.
Батько — інвалід Першої світової війни — помер від ран і Олексій залишився старшим із 6 дітей у родині. У 1919 році закінчив 4 класи початкової школи й був змушений батракувати
Підгорний Микола Вікторович 1957-1963
Народився в Карлівці (тепер Полтавська область, Україна) у родині робітника-ливарника Карлівського машинобудівного заводу. З 1917 року працював учнем слюсаря та слюсарем Головних механічних майстерень міста Карлівки.
Шелест Петро Юхимович 1963-1972
Народився в селі Андріївці Зміївського повіту Харківської губернії (тепер Балаклійський район, Харківська область, Україна) у селянській родині. Згідно з розповідями батька, його рід виводиться від козацького сотника (ймовірно, Василя Шелеста, одного з гайдамацьких ватажків).
Змалку працював на різних роботах у селі Уланівка на Полтавщині.
Щербицький Володимир Васильович- 1972-1989
Народився 17 лютого 1918 року в селянській родині.
Івашко Володимир Антонович 1989-1990
Народився в родині робітників
Гуренко Станіслав Іванович 1990-1991
Народився 30 травня 1936 в Іловайську, Донецька область, УРСР у родині вчителів.
Кравчук Леонід Макарович 1991-1994
Народився 10 січня 1934 у родині селянина, в селі Великий Житин що з 1939 входило до складу Рівненської області, Волинського воєводства Польщі (тепер Рівненська область України). Макар Кравчук в 1930-ті роки служив у польській кавалерії, пізніше він та мати Кравчука (Юхимія Іванівна, дівоче прізвище Мельничук) працювали у польських осадників,
Кучма Леонід Данилович 1994-2005
Народився в селі Чайкине, Новгород-Сіверський район, Чернігівська область, нині Україна. Батько — Данило Прокопович Кучма, учасник Другої Світової війни, загинув на фронті 1944 року. Мати — Параска Трохимівна Кучма, колгоспниця.
Ющенко Віктор Андрійович 2005-2010
Народився в родині сільських вчителів. Батько — Андрій Андрійович Ющенко (1919–1992), учасник Другої світової війни, фронтовик, в'язень Освєнціма та інших німецьких концентраційних таборів; після закінчення війни викладав англійську мову у Хоружівській середній школі. Перебуваючи в 1946–1947 рр. на Західній Україні, співпрацював з підпіллям ОУН, у 1948–1956 рр. був у «розробці» органів МДБ.[2][3]
Мати — Варвара Тимофіївна Ющенко (1918–2005), вчитель фізики та математики Хоружівської середньої школи; померла через кілька тижнів після інавгурації В.Ющенка (23 січня 2005).
Янукович Віктор Федорович 2010-2014
Народився у робітничому селищі Жуківка біля міста Єнакієвого[18], Донецької області (тоді — Сталінської); батько Федір Володимирович (білорус / поляк / росіянин)[19][20] (1923–1991) — металург; мати Ольга Семенівна Янукович (Леонова) (росіянка)[19][21][22] (1925–1952) — медсестра
Турчинов Олександр Валентинович -2014 н
ар. 31 березня 1964, Дніпропетровськ, Українська РСР, СРСР) — Батько — Валентин Іванович — працівник фізкультурно-спортивного клубу «Локомотив», майстер спорту Радянського Союзу з волейболу
Порошенко Петро Олексійович 2014-
Народився 26 вересня 1965 року в Болграді Одеської області. Батько Олексій Порошенко (1936 р.н., ) — на той час працював з міською сільгосптехнікою. Мати Порошенко Євгенія Сергіївна (1937—2004) — головним бухгалтером в управлінні сільського господарства


Як бачите дві соціальні формації , і в обох на вершині влади жодного сина чиновника вище рівня голова сільради....
Я впевнений , що як мінімум ще років 50 , в нас першою людиною не зможе стати ніхто з тих . чиї батьки входили в топ 10 000 чиновників України.
Звідси висновок
Батьки високопосадовці(олігархи) дають можливість більш легкого старту і навіть відразу старт з половини дистанції, але не забезпечують перше місце на фініші, а раз так - то професійні параметри людини мають більше значення ніж стартова позиція забезпечена батьками.
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 13 бер, 2018 16:46, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:45

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:То есть профессионал с нулевым или даже негативным выхлопом на выходе для общества = тот же самый непрофессионал, бездарь.

Ні, талант не проп'єш. Зміняться правила гри - будуть більш ефективними. Корупція тут взагалі побоку. Це тільки частина правил гри.
Скільки міліціонерів пройшли атестацію? Не пройшли переатестацію 26% вищого керівного складу і близько 15% – середнього. Десь такі відсотки професіоналів і в інших галузях.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:56

  Kudrjavuy написав: Вы городите достаточно абсурдную чепуху, не представляя о сути и содержании!!!
В своё время, мне пришлось испытать 100% - результат страховой медицины Украины на всех уровнях.
Результат один: хотите жить держитесь подалее от украинских лечебниц.
Дешевле ездить на Кубу, да и для здоровья не так вредно.

Слушай, иди ты к .... углекопам!

в 11-м и 14-м годах мне делали операции в харьковских больницах, в прошлом году жене сделали имплантацию аортального клапана в харьковском ИНХ (между прочим, донецкая бригада). Не имею никаких претензий.

Можешь не отвечать.
Ибо в игноре.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:32

  Starikan написав:
  Kudrjavuy написав: Вы городите достаточно абсурдную чепуху, не представляя о сути и содержании!!!
В своё время, мне пришлось испытать 100% - результат страховой медицины Украины на всех уровнях.
Результат один: хотите жить держитесь подалее от украинских лечебниц.
Дешевле ездить на Кубу, да и для здоровья не так вредно.

Слушай, иди ты к .... углекопам!

в 11-м и 14-м годах мне делали операции в харьковских больницах, в прошлом году жене сделали имплантацию аортального клапана в харьковском ИНХ (между прочим, донецкая бригада). Не имею никаких претензий.

Можешь не отвечать.
Ибо в игноре.

- ???
Это страховые случаи?????????????????????????????????????
Или Вы удалились от реальности?
Если бы это были страховые случаи Вы бы уже давно общались с боженькой, или вынуждены бы были продать всё имущество, ещё на этапе лечения супруги.

За то теперь это будет официально страховые случаи.
Для чего столько лет Вам и объясняю РАЗНИЦУ.
С страховом поле теперь придётся платить официально, а не доктору и анестезиологу "благодарность".

Именно страховки уничтожили в Донецкой травматологии приборы изобретением своих Врачей, что выдавали степень нарушения органа после лечения. (много регресов платить приходилось) В Донецке до последнего не было МРТ, а то, что было в Калинина определяло только по одному диску позвоночника, и то стоял "вечно поломанный". Всем приходилось ездить в Харьков.(на этом кинули не одну тысячу горбатых). Именно страховое поле повлекло ликвидацию в Донецке очень многих больниц и лечебных учреждений.(в принудительном порядке)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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