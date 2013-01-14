Додано: Вів 13 бер, 2018 16:42

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Народився в с. Кабани Київської губернії (нині — колишнє село Діброва в зоні відчудження Чорнобильської АЕС, Поліський район, Київська область, Україна) в єврейській родині.

З 1907 (з 14 рокiв) працював вантажником на млинi, шевцем на взуттєвих підприємствах у Києві.

Народився в селі Калинівка Курської губернії (тепер Курська область) на українських етнічних землях у селянській родині. Його батько Сергій Никанорович та дід Никанор Сергійович були селяни. Будучи підлітком, Микита працював підпаском — пас вівці, телята.

Народився 18 травня 1906 року в бідній селянській родині у селі Дегтярівці Мглинського повіту Чернігівської губернії, Російська імперія.

Трудову діяльність розпочав у 1921 році робітником Ліснинського цукрового заводу на Полтавщині.

Народився 25 лютого 1908 в селі Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області. Українець.

Батько — інвалід Першої світової війни — помер від ран і Олексій залишився старшим із 6 дітей у родині. У 1919 році закінчив 4 класи початкової школи й був змушений батракувати

Народився в Карлівці (тепер Полтавська область, Україна) у родині робітника-ливарника Карлівського машинобудівного заводу. З 1917 року працював учнем слюсаря та слюсарем Головних механічних майстерень міста Карлівки.

Народився в селі Андріївці Зміївського повіту Харківської губернії (тепер Балаклійський район, Харківська область, Україна) у селянській родині. Згідно з розповідями батька, його рід виводиться від козацького сотника (ймовірно, Василя Шелеста, одного з гайдамацьких ватажків).

Змалку працював на різних роботах у селі Уланівка на Полтавщині.

Народився 17 лютого 1918 року в селянській родині.

Народився в родині робітників

Народився 30 травня 1936 в Іловайську, Донецька область, УРСР у родині вчителів.

Народився 10 січня 1934 у родині селянина, в селі Великий Житин що з 1939 входило до складу Рівненської області, Волинського воєводства Польщі (тепер Рівненська область України). Макар Кравчук в 1930-ті роки служив у польській кавалерії, пізніше він та мати Кравчука (Юхимія Іванівна, дівоче прізвище Мельничук) працювали у польських осадників,

Народився в селі Чайкине, Новгород-Сіверський район, Чернігівська область, нині Україна. Батько — Данило Прокопович Кучма, учасник Другої Світової війни, загинув на фронті 1944 року. Мати — Параска Трохимівна Кучма, колгоспниця.

Народився в родині сільських вчителів. Батько — Андрій Андрійович Ющенко (1919–1992), учасник Другої світової війни, фронтовик, в'язень Освєнціма та інших німецьких концентраційних таборів; після закінчення війни викладав англійську мову у Хоружівській середній школі. Перебуваючи в 1946–1947 рр. на Західній Україні, співпрацював з підпіллям ОУН, у 1948–1956 рр. був у «розробці» органів МДБ.[2][3]

Мати — Варвара Тимофіївна Ющенко (1918–2005), вчитель фізики та математики Хоружівської середньої школи; померла через кілька тижнів після інавгурації В.Ющенка (23 січня 2005).

Народився у робітничому селищі Жуківка біля міста Єнакієвого[18], Донецької області (тоді — Сталінської); батько Федір Володимирович (білорус / поляк / росіянин)[19][20] (1923–1991) — металург; мати Ольга Семенівна Янукович (Леонова) (росіянка)[19][21][22] (1925–1952) — медсестра

ар. 31 березня 1964, Дніпропетровськ, Українська РСР, СРСР) — Батько — Валентин Іванович — працівник фізкультурно-спортивного клубу «Локомотив», майстер спорту Радянського Союзу з волейболу

Народився 26 вересня 1965 року в Болграді Одеської області. Батько Олексій Порошенко (1936 р.н., ) — на той час працював з міською сільгосптехнікою. Мати Порошенко Євгенія Сергіївна (1937—2004) — головним бухгалтером в управлінні сільського господарства

Що ж , дивимось перед ким останні 70 років закривались і відкривались двері в період 1947-2017 роки , щоб людина стала першою особою УкраїниКаганович Лазар Мойсейович - 1947Хрущов-Керівник України 1947-1949 -Мельников Леонід Георгійович - 1949-1953Кириченко Олексій Іларіонович -1953-1957Підгорний Микола Вікторович 1957-1963Шелест Петро Юхимович 1963-1972Щербицький Володимир Васильович- 1972-1989Івашко Володимир Антонович 1989-1990Гуренко Станіслав Іванович 1990-1991Кравчук Леонід Макарович 1991-1994Кучма Леонід Данилович 1994-2005Ющенко Віктор Андрійович 2005-2010Янукович Віктор Федорович 2010-2014Турчинов Олександр Валентинович -2014 нПорошенко Петро Олексійович 2014-Як бачите дві соціальні формації , і в обох на вершині влади жодного сина чиновника вище рівня голова сільради....Я впевнений , що як мінімум ще років 50 , в нас першою людиною не зможе стати ніхто з тих . чиї батьки входили в топ 10 000 чиновників України.Звідси висновокБатьки високопосадовці(олігархи) дають можливість більш легкого старту і навіть відразу старт з половини дистанції, але не забезпечують перше місце на фініші, а раз так - то професійні параметри людини мають більше значення ніж стартова позиція забезпечена батьками.