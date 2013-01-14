Додано: Вів 13 бер, 2018 17:32

Starikan написав: Kudrjavuy написав: Вы городите достаточно абсурдную чепуху, не представляя о сути и содержании!!!

В своё время, мне пришлось испытать 100% - результат страховой медицины Украины на всех уровнях.

Результат один: хотите жить держитесь подалее от украинских лечебниц.

Дешевле ездить на Кубу, да и для здоровья не так вредно. Вы городите достаточно абсурдную чепуху, не представляя о сути и содержании!!!В своё время, мне пришлось испытать 100% - результат страховой медицины Украины на всех уровнях.Результат один: хотите жить держитесь подалее от украинских лечебниц.Дешевле ездить на Кубу, да и для здоровья не так вредно.

Слушай, иди ты к .... углекопам!



в 11-м и 14-м годах мне делали операции в харьковских больницах, в прошлом году жене сделали имплантацию аортального клапана в харьковском ИНХ (между прочим, донецкая бригада). Не имею никаких претензий.



Можешь не отвечать.

Ибо в игноре. Слушай, иди ты к .... углекопам!в 11-м и 14-м годах мне делали операции в харьковских больницах, в прошлом году жене сделалив харьковском ИНХ (между прочим, донецкая бригада). Не имею никаких претензий.Можешь не отвечать.Ибо в игноре.

За то теперь это будет официально страховые случаи.

Для чего столько лет Вам и объясняю РАЗНИЦУ.

- ???Это страховые случаи?????????????????????????????????????Или Вы удалились от реальности?Если бы это были страховые случаи Вы бы уже давно общались с боженькой, или вынуждены бы были продать всё имущество, ещё на этапе лечения супруги.С страховом поле теперь придётся платить официально, а не доктору и анестезиологу "благодарность".Именно страховки уничтожили в Донецкой травматологии приборы изобретением своих Врачей, что выдавали степень нарушения органа после лечения. (много регресов платить приходилось) В Донецке до последнего не было МРТ, а то, что было в Калинина определяло только по одному диску позвоночника, и то стоял "вечно поломанный". Всем приходилось ездить в Харьков.(на этом кинули не одну тысячу горбатых). Именно страховое поле повлекло ликвидацию в Донецке очень многих больниц и лечебных учреждений.(в принудительном порядке)