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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3802380338043805
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 21:02

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 21:11

Напоследок.

Батьки високопосадовці(олігархи) дають можливість більш легкого старту і навіть відразу старт з половини дистанції, але не забезпечують перше місце на фініші, а раз так - то професійні параметри людини мають більше значення ніж стартова позиція забезпечена батьками.

Раз не так!

Даже из якобы обоснованной не определяющей роли стартовой позиции никоим образом не следует, что профессиональные параметры людини являются в данном случае определяющими.
Никоим образом.

Первые места на финише многим можновладцям обеспечили главным образом вовсе не профессиональные параметры.
Ярчайший пример этому проФФесионализм Януковича.

Так нельзя в нашем случае выстраивать логическую цепочку -- раз не это (не стартовые возможности), значит то (профессиональные параметры).

Умение снимать шапки что ли? :lol:
или умение обещать жити по-новому и закончить войну за ...
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 21:20

Стареньке, та чинне й досі:

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 22:08

Kudrjavuy
Интересно зачем Вы сюда вытащили это генерирование потока ...?

Если в первом ролике толково, то в этом какой-то сплошной поток несвязанного ...
detroytred
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  #<1 ... 3802380338043805
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