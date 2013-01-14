Батьки високопосадовці(олігархи) дають можливість більш легкого старту і навіть відразу старт з половини дистанції, але не забезпечують перше місце на фініші, а раз так - то професійні параметри людини мають більше значення ніж стартова позиція забезпечена батьками.
Раз не так!
Даже из якобы обоснованной не определяющей роли стартовой позиции никоим образом не следует, что профессиональные параметры людини являются в данном случае определяющими.
Никоим образом.
Первые места на финише многим можновладцям обеспечили главным образом вовсе не профессиональные параметры.
Ярчайший пример этому проФФесионализм Януковича.
Так нельзя в нашем случае выстраивать логическую цепочку -- раз не это (не стартовые возможности), значит то (профессиональные параметры).
Умение снимать шапки что ли?
или умение обещать жити по-новому и закончить войну за ...