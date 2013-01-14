Додано: Вів 13 бер, 2018 22:39

detroytred написав: Kudrjavuy

Интересно зачем Вы сюда вытащили это генерирование потока ...?



Если в первом ролике толково, то в этом какой-то сплошной поток несвязанного ... Интересно зачем Вы сюда вытащили это генерирование потока ...?Если в первом ролике толково, то в этом какой-то сплошной поток несвязанного ...

Для Вашего понимания, что и на нижнем уровне "уже много нервничают".Хоть и бессвязно, но суть понять можно.На самом деле это "там" "тишина", а здесь не просто "сумасшедший дом".И именно "проблемы" не столько извне.Всё можно понять, но внутреннюю ситуацию, происходящее - большинство физически не воспринимает, такое впечатление, что "Украина" для каждого заканчивается за границей его дачи, или города проживания.Большинство просто разучилось, или физически не воспринимает аргументы оппонента.От себя я и так много выдал - привычка лишний раз молчать, но это не значит быть согласным, или не быть готовым к иному пути разрешения ситуации.Вы же в форуме о жизни с оккупированной частью - развели флуд о "правопреемственности" в Украине.(её никогда не существовало по определениюА сегодня "одиночные приходы тяжелого"...