Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Батьки високопосадовці(олігархи) дають можливість більш легкого старту і навіть відразу старт з половини дистанції, але не забезпечують перше місце на фініші, а раз так - то професійні параметри людини мають більше значення ніж стартова позиція забезпечена батьками.
Раз не так!
Даже из якобы обоснованной не определяющей роли стартовой позиции никоим образом не следует, что профессиональные параметры людини являются в данном случае определяющими. Никоим образом.
Первые места на финише многим можновладцям обеспечили главным образом вовсе не профессиональные параметры. Ярчайший пример этому проФФесионализм Януковича.
Так нельзя в нашем случае выстраивать логическую цепочку -- раз не это (не стартовые возможности), значит то (профессиональные параметры).
Умение снимать шапки что ли? или умение обещать жити по-новому и закончить войну за ...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав:Kudrjavuy Интересно зачем Вы сюда вытащили это генерирование потока ...?
Если в первом ролике толково, то в этом какой-то сплошной поток несвязанного ...
Для Вашего понимания, что и на нижнем уровне "уже много нервничают". Хоть и бессвязно, но суть понять можно. На самом деле это "там" "тишина", а здесь не просто "сумасшедший дом". И именно "проблемы" не столько извне.
Всё можно понять, но внутреннюю ситуацию, происходящее - большинство физически не воспринимает, такое впечатление, что "Украина" для каждого заканчивается за границей его дачи, или города проживания. Большинство просто разучилось, или физически не воспринимает аргументы оппонента. От себя я и так много выдал - привычка лишний раз молчать, но это не значит быть согласным, или не быть готовым к иному пути разрешения ситуации. Вы же в форуме о жизни с оккупированной частью - развели флуд о "правопреемственности" в Украине.(её никогда не существовало по определению ) А сегодня "одиночные приходы тяжелого"...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.