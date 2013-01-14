Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Батьки високопосадовці(олігархи) дають можливість більш легкого старту і навіть відразу старт з половини дистанції, але не забезпечують перше місце на фініші, а раз так - то професійні параметри людини мають більше значення ніж стартова позиція забезпечена батьками.
Раз не так!
Даже из якобы обоснованной не определяющей роли стартовой позиции никоим образом не следует, что профессиональные параметры людини являются в данном случае определяющими. Никоим образом.
Первые места на финише многим можновладцям обеспечили главным образом вовсе не профессиональные параметры. Ярчайший пример этому проФФесионализм Януковича.
Так нельзя в нашем случае выстраивать логическую цепочку -- раз не это (не стартовые возможности), значит то (профессиональные параметры).
Умение снимать шапки что ли? или умение обещать жити по-новому и закончить войну за ...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав:Kudrjavuy Интересно зачем Вы сюда вытащили это генерирование потока ...?
Если в первом ролике толково, то в этом какой-то сплошной поток несвязанного ...
Для Вашего понимания, что и на нижнем уровне "уже много нервничают". Хоть и бессвязно, но суть понять можно. На самом деле это "там" "тишина", а здесь не просто "сумасшедший дом". И именно "проблемы" не столько извне.
Всё можно понять, но внутреннюю ситуацию, происходящее - большинство физически не воспринимает, такое впечатление, что "Украина" для каждого заканчивается за границей его дачи, или города проживания. Большинство просто разучилось, или физически не воспринимает аргументы оппонента. От себя я и так много выдал - привычка лишний раз молчать, но это не значит быть согласным, или не быть готовым к иному пути разрешения ситуации. Вы же в форуме о жизни с оккупированной частью - развели флуд о "правопреемственности" в Украине.(её никогда не существовало по определению ) А сегодня "одиночные приходы тяжелого"...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Біженці, Пенсіонери, каліки, примусові безхатченки... Поверите, успешные люди бросившие свой бизнес там, выстроевшие копию его в Киеве, "Откровенно за пожатую руку и спасибо" вынуждены вернуться назад.... Сумасшедший дом.... Или те, кто попал на "линию"... - кто нибудь из Вас пытался хоть что-то объяснить или хоть как то оказать помощь, когда старушка из "Измайловки - Первомайского", ищет хоть какую-то "власть", ибо дом разбит - осталась сама, в чём бежала.... и ты, ничем,... - даже куска хлеба с собой нет....-??? О детях - я молчу. Это ни где-то "там" - ЭТО ЗДЕСЬ! Хотя Гиркин и "свистит" - меня звали уже с января 14го на Ростов. Внимательно с 2.50:
Теперь из моего опыта: Ни одна, вернее ни одно государство из объявивших себя независимым после распада СССР, даже Азербайджан, у которого был положительный торговый баланс с РФ, не вылез с коррупционного болота. Самое страшное это у нас: жесткая деиндустриализация, жесткая де***, жесткая ликвидация промышленных возможностей государства, принудительное сокращение рынка. Для населения осталось одно: получить паспорт и бежать, пока позволяет возраст и способности. Что принимает только Польша - ложь! Вся Европа даёт гражданства молодым с хорошими знаниями програмирования, в Испании уже посёлками селятся. А что в Украине - При том, без всякой перспективы восстановления, или модернизации промышленности. Как раз вопрос о углекопах всегда шокирующий, а ведь ни кто из них не родился углекопом, и не от хорошей жизни пошел работать в шахту. - Это тыл? Чей?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Що ж , дивимось перед ким останні 70 років закривались і відкривались двері в період 1947-2017 роки , щоб людина стала першою особою України Каганович Лазар Мойсейович - 1947
Народився в с. Кабани Київської губернії (нині — колишнє село Діброва в зоні відчудження Чорнобильської АЕС, Поліський район, Київська область, Україна) в єврейській родині. З 1907 (з 14 рокiв) працював вантажником на млинi, шевцем на взуттєвих підприємствах у Києві.
Хрущов-Керівник України 1947-1949 -
Народився в селі Калинівка Курської губернії (тепер Курська область) на українських етнічних землях у селянській родині. Його батько Сергій Никанорович та дід Никанор Сергійович були селяни. Будучи підлітком, Микита працював підпаском — пас вівці, телята.
Мельников Леонід Георгійович - 1949-1953
Народився 18 травня 1906 року в бідній селянській родині у селі Дегтярівці Мглинського повіту Чернігівської губернії, Російська імперія. Трудову діяльність розпочав у 1921 році робітником Ліснинського цукрового заводу на Полтавщині.
Кириченко Олексій Іларіонович -1953-1957
Народився 25 лютого 1908 в селі Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області. Українець. Батько — інвалід Першої світової війни — помер від ран і Олексій залишився старшим із 6 дітей у родині. У 1919 році закінчив 4 класи початкової школи й був змушений батракувати
Підгорний Микола Вікторович 1957-1963
Народився в Карлівці (тепер Полтавська область, Україна) у родині робітника-ливарника Карлівського машинобудівного заводу. З 1917 року працював учнем слюсаря та слюсарем Головних механічних майстерень міста Карлівки.
Шелест Петро Юхимович 1963-1972
Народився в селі Андріївці Зміївського повіту Харківської губернії (тепер Балаклійський район, Харківська область, Україна) у селянській родині. Згідно з розповідями батька, його рід виводиться від козацького сотника (ймовірно, Василя Шелеста, одного з гайдамацьких ватажків). Змалку працював на різних роботах у селі Уланівка на Полтавщині.
Щербицький Володимир Васильович- 1972-1989
Народився 17 лютого 1918 року в селянській родині.
Івашко Володимир Антонович 1989-1990
Народився в родині робітників
Гуренко Станіслав Іванович 1990-1991
Народився 30 травня 1936 в Іловайську, Донецька область, УРСР у родині вчителів.
Кравчук Леонід Макарович 1991-1994
Народився 10 січня 1934 у родині селянина, в селі Великий Житин що з 1939 входило до складу Рівненської області, Волинського воєводства Польщі (тепер Рівненська область України). Макар Кравчук в 1930-ті роки служив у польській кавалерії, пізніше він та мати Кравчука (Юхимія Іванівна, дівоче прізвище Мельничук) працювали у польських осадників,
Кучма Леонід Данилович 1994-2005
Народився в селі Чайкине, Новгород-Сіверський район, Чернігівська область, нині Україна. Батько — Данило Прокопович Кучма, учасник Другої Світової війни, загинув на фронті 1944 року. Мати — Параска Трохимівна Кучма, колгоспниця.
Ющенко Віктор Андрійович 2005-2010
Народився в родині сільських вчителів. Батько — Андрій Андрійович Ющенко (1919–1992), учасник Другої світової війни, фронтовик, в'язень Освєнціма та інших німецьких концентраційних таборів; після закінчення війни викладав англійську мову у Хоружівській середній школі. Перебуваючи в 1946–1947 рр. на Західній Україні, співпрацював з підпіллям ОУН, у 1948–1956 рр. був у «розробці» органів МДБ.[2][3] Мати — Варвара Тимофіївна Ющенко (1918–2005), вчитель фізики та математики Хоружівської середньої школи; померла через кілька тижнів після інавгурації В.Ющенка (23 січня 2005).
Янукович Віктор Федорович 2010-2014
Народився у робітничому селищі Жуківка біля міста Єнакієвого[18], Донецької області (тоді — Сталінської); батько Федір Володимирович (білорус / поляк / росіянин)[19][20] (1923–1991) — металург; мати Ольга Семенівна Янукович (Леонова) (росіянка)[19][21][22] (1925–1952) — медсестра
Турчинов Олександр Валентинович -2014 н
ар. 31 березня 1964, Дніпропетровськ, Українська РСР, СРСР) — Батько — Валентин Іванович — працівник фізкультурно-спортивного клубу «Локомотив», майстер спорту Радянського Союзу з волейболу
Порошенко Петро Олексійович 2014-
Народився 26 вересня 1965 року в Болграді Одеської області. Батько Олексій Порошенко (1936 р.н., ) — на той час працював з міською сільгосптехнікою. Мати Порошенко Євгенія Сергіївна (1937—2004) — головним бухгалтером в управлінні сільського господарства
Як бачите дві соціальні формації , і в обох на вершині влади жодного сина чиновника вище рівня голова сільради.... Я впевнений , що як мінімум ще років 50 , в нас першою людиною не зможе стати ніхто з тих . чиї батьки входили в топ 10 000 чиновників України. Звідси висновок Батьки високопосадовці(олігархи) дають можливість більш легкого старту і навіть відразу старт з половини дистанції, але не забезпечують перше місце на фініші, а раз так - то професійні параметри людини мають більше значення ніж стартова позиція забезпечена батьками.
Ще раз для совкофілів 1 За 70 років ,10-15 осіб прийшли до влади у якості першої особи і при цьому жоден з цих людей не був сином чиновника мілкого рангу 2 За 21 рік України , першою особою не став ні син чиновника ні син багача
Які ще для совкодрочерів потрібно докази щоб пояснити а - батьки покращують стартові можливості дітей б - хтось з дітей стартує з нуля,хтось з середини дистанції,хтось з Гарварду
Але до фінішу першим ,жоден з стартувавших з гадикапом-прийти не зміг Наголошую жоден з десятків... Як на мене це найкращий доказ того , що всілякі там плачі ярославни про нерівність можливостей-тьмянуть під бажанням/працею/наполегливістю тих хто приходить до фінішу першим,по дорозі перемагаючи як 200 000 синів чиновників всіх рангів так і 1000 синів багатих... Тобто особисті параметри окремої людини мають більший вплив на кінцевий результат ніж освіта/гроші данана батьками...
При цьому Нічого не заважає стартувавшим з гандикапом не приходити до фінішу першими і зупинятись в другому десятку-сотні-тисячі фінішувавших з десятків мільйонів прийнявших участь... Але це вже зовсім інша історія.
А питання януковича-просте як двері Він виражав бажання таких самих як сам, і це і є його сила і досягнення, за нього проголосували всі гопники , всі підтримуючі гопників і всі совкодрочери - цього виявилось достатньо для того щоб крадій шапок прийшов до влади... При цьому Якщо до влади приходили діти селян/вчителів/робітників/спортсменів - то чому до влади не міг прийти гопник який дав надію іншим гопникам і які посприяли його приходу до влади?
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