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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 14 бер, 2018 09:55
Так в чому проблема - мало вигнали? Так і так немає кому працювати, ні в поліції, ні в судах.
По Вашій логіці повинні бути черги бажаючих бовдурів на вакансії в суди. А немає черги. І медиків не вистачає, тільки на хлібні місця в політиці-владі є черга. І черга не з бовдурів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Сер 14 бер, 2018 10:10
Людина в якої мозок замінений совковими штампами - так совком і помре
1 Суперечка йшла про те обовязково чи ні батьки того хто дійшов до влади - повинні були бути багатими чи чиновниками топ-класу.
Статистика показала що на протязі останніх 70 років ні в СРСР ні в Україні - це було не обовязково,ба більше . це взагалі було не потрібно ,бо жоден з синів високопосадовців на вершину не вибрався
2 Тепер інша сторона медалі
Якщо людина вибралась на олімп-де повинні бути її діти ?
І відповідь очевидна
Діти двірника-двірниками (але можуть добратись і до Президентської посади)
Діти інженера - інженерами ,але можуть....
Діти військового військовими, але можуть....
А от діти олігарха чи Президента - не можуть стати президентом,але будуть на кілька щаблів нижче від батьківських досягнень...
Це ж очевидно
Чим з нижчої позиції стартує людина - тим більше в неї шансів піднятись на щабель вище .... бо над двірником - є 100 000 вільних місць старшого двірника
Чим з вищої сходинки стартує людина - тим більше в неї шансів опуститись на щабель нижче ... бо вона вже конкурує не тільки з можливостями батьків своїх конкурентів.але й з тими хто на протязі одного періода(тобто за останні років 10 ) пройшов шлях який йогого конкуренти проходили в стані сімейних дінастій в три рази довше....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
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budivelnik
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Додано: Сер 14 бер, 2018 10:19
lapay
Вы о чём?
Что Вы хотели показать, указав мне на *переатестування у ментив*?
Кто что доказывает-то?!)))
С дописувачем-то всё понятно, он как обычно, набор несвязанных ... и главное прокричать *совкофилы, совкодрочеры* и прочие ярлыки попеременно.
Но Вы похоже убеждаете меня в том, что ризници по данному вопросу (о влиянии разных возможностей в плане коррупционных средств на лифты, то есть продвижение во власти и бизнесе) между нами и развитыми обществами нет.
И там, и там династии)))
Династии-то династиями, но вот почва у них разная.
Папа-европеец напрягается и даёт сыну лучшее образование и профессионализм (объясняет-заставляет учиться хорошо), а у нас папа просто разгоняет конкурентов (или админресурсом, или взяткой, или звонком) для балбеса-сынка.
Как итог -- разница за окошком.
Нечестная конкуренция у нас нечестнее и шире-глубже.
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detroytred
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Додано: Сер 14 бер, 2018 10:23
detroytred написав:
yarg
Вы в Одесской области бывали?
Побывайте, узнаете.
Глянув на пересичных.
Вы совок-то помните?
Роль личных связей в совке...
какие связи у мелкого районного хозяйственника , которых в любом районе было штук 100 ? В сами-то в совке бывали ? или пересказываете легенды ?
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yarg
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Додано: Сер 14 бер, 2018 10:30
Я же говорю - дописувачу главное проволати ярлыки и образы.
Уровень упомянутого контингента поддержавших Януковича.
К тому же с крестиком и трусами (ответами и игнором в подписи).
Жах...))
Это надо же так исказить предмет дискуссии - до обовъязково чиинеобовъязково батьки того это прийшов до влади...
Обязательно --- это только при ФЕОДАЛИЗМЕ и т.д.
Я же подчеркивал уже не раз --- дописувач сам придумает полную глупость, припишет оппонентам и героически опровергает. С ярлыками и образами.
Жах...
Уровень ...
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detroytred
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Додано: Сер 14 бер, 2018 10:36
yarg
Директор завода в Одесской области - мелочь)))
Побывайте даже сейчас в тех местах... На пересичных гляньте.
Куда там им было в Киев поступать..
Похоже Вы совка и не видели.
Мне для того, чтобы прочувствовать разницу с пересичными достаточно было того, что у родителей были просто знакомыми завмаг (которых тысячи), директор кинотеатра и парка культуры.
Просто знакомыми родителей.
Вы далеки от реалий...
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detroytred
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Додано: Сер 14 бер, 2018 10:40
budivelnik написав:З покон віків у сімях військових білье процентне відношення дітей які стали військовими
У сімях науковців-науковцями
У сімях акторів-акторами
Художників-художниками
Співаків-співаками
Чиновників-чиновниками
.....
Двірників-двірниками
Согласен, дети budivelnik
'а должны быть на 90% владельцами маленьких магазинчиков и на 10% прапорщиками. Вероятность стать президентом у них есть, но настолько мала, что ею можно пренебречь.
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yanyura
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Додано: Сер 14 бер, 2018 10:42
detroytred написав:
Династии-то династиями, но вот почва у них разная.
Папа-европеец напрягается и даёт сыну лучшее образование и профессионализм (объясняет-заставляет учиться хорошо), а у нас папа просто разгоняет конкурентов (или админресурсом, или взяткой, или звонком) для балбеса-сынка.
Как итог -- разница за окошком.
Нечестная конкуренция у нас нечестнее и шире-глубже.
Якщо папаша бізнесмен, то сина-бовдура він, переважно, візьме в свій же бізнес, тому це їх особисті проблеми.
В політсистему можна пропихнути по блату (як і в інші сфери), але бовдур там залишиться тільки до нової мітли.
Негативні моменти, які Ви описали, масовий характер носять тільки там, де влада незмінна десятки років. Це не про нас.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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