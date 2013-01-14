Додано: Сер 14 бер, 2018 10:10

Людина в якої мозок замінений совковими штампами - так совком і помре

1 Суперечка йшла про те обовязково чи ні батьки того хто дійшов до влади - повинні були бути багатими чи чиновниками топ-класу.

Статистика показала що на протязі останніх 70 років ні в СРСР ні в Україні - це було не обовязково,ба більше . це взагалі було не потрібно ,бо жоден з синів високопосадовців на вершину не вибрався

2 Тепер інша сторона медалі

Якщо людина вибралась на олімп-де повинні бути її діти ?

І відповідь очевидна

Діти двірника-двірниками (але можуть добратись і до Президентської посади)

Діти інженера - інженерами ,але можуть....

Діти військового військовими, але можуть....

А от діти олігарха чи Президента - не можуть стати президентом,але будуть на кілька щаблів нижче від батьківських досягнень...



Це ж очевидно

Чим з нижчої позиції стартує людина - тим більше в неї шансів піднятись на щабель вище .... бо над двірником - є 100 000 вільних місць старшого двірника

Чим з вищої сходинки стартує людина - тим більше в неї шансів опуститись на щабель нижче ... бо вона вже конкурує не тільки з можливостями батьків своїх конкурентів.але й з тими хто на протязі одного періода(тобто за останні років 10 ) пройшов шлях який йогого конкуренти проходили в стані сімейних дінастій в три рази довше....

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