Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:олько нюанс у нас в области власти ---- меняют-то друг друга кто? Одни и те же *бездари*. Лица, группы разные, но уровень, приоритет желаний одинаковый.
Поэтому и держат барьеры от Запада...
Саакашвілі, Бальцерович, Бальчун і т.д. В себе були генії-реформатори, а в нас стали "бовдури", з нульовими результатами. Не від особистостей залежать результати, а від загальноприйнятих правил гри. Правила треба змінювати, а не валити все на синків політикив чи бізнесменів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Прикольно: 89 – Юрий Соловей. Квота «Удара». Ситуация с Соловьем просто анекдотичная. Ранее его исключили из партии за то, что партию свою он старательно поливал грязью. Теперь – поставили на мажоритарку. Тому що послідовні.
budivelnik написав:З покон віків у сімях військових білье процентне відношення дітей які стали військовими У сімях науковців-науковцями У сімях акторів-акторами Художників-художниками Співаків-співаками Чиновників-чиновниками ..... Двірників-двірниками
Согласен, дети budivelnik'а должны быть на 90% владельцами маленьких магазинчиков и на 10% прапорщиками. Вероятность стать президентом у них есть, но настолько мала, что ею можно пренебречь.
1 Діти будівельника з ймовірністю в 100% будуть власниками маленьких магазинчиків - це те що вони отримають в спадок (крім виховання/здоровя/освіти) 2 Будучи власниками маленьких магазинчиків - дітям будівельника не має ніякого резону ставати прапорщиками 3 Маючи покращені стартові можливості в порівнянні з 90% інших дітей країни - діти будівельника мають більше можливостей ,але не факт що зможуть їх використати...
Такий простий і примітивний приклад 1 Діти спортсменів - як правило також займаються спортом 2 Якщо батьки досягли олімпійських вершин - то діти як правило досягли рівня майстер спорту-майстер спорту міжнародного класу , але з ймовірністю в 99,99% не перевищать досягнення батьків 3 Якщо батьки середнячки ( до кмс ) - то ймовірність того що діти перевищать можливості батьків-дуже висока...
Таким чином Покращені стартові можливості дають перевагу в областях , де старт відбувається на рівні не вище середньостатистичного Після середньостатистичного рівня-кращих досягнень добиваються не за рахунок батьківського старту, а за рахунок власних унікальних здібностей
Тому хто б там що не розповідав про злодія шапок Януковича, чи маляра Гітлера, чи семінариста Сталіна - а ці люди добились того чого добились бо змогли правильно розкласти свої яйця в чужі корзини,при чому так, що власники корзин змушені були цим людям допомагати. Це не правильно і не справедливо - але іншого варіанту не придумано
Заявляти що станом на сьогодні є краща людина ніж Парубій на посаді першої людини держави(Голова ВР) , чи Порошенко на посаді Президента - це демагогія, яка відображає власну думку заявителя і суперечить голосуванню 12 млн віддавших свої голоси за цих персон виборців.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
detroytred написав:Ещё раз --- поставьте президентом Украины Обамыча, Меркель.... Они сами не просто пригласят Бальцеровича, а дадут ему инструменты и поддержку реальную. Увидите результат.
Не побачимо. Їх на виборах в асфальт закатають, як НФ, а до виборів всі їх законопроекти в Раді в асфальт закатають, бо там під каток обурених виборців теж немає дурних підставлятися. Що комуністичні утопії, що, пробачте, Ваші - однаково далекі від реальності. В нас працює тільки схема: кручу-верчу-запутатьхочу, хто більш хитродупий, той і самий успішний.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...