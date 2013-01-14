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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3805380638073808
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:33

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:олько нюанс у нас в области власти ---- меняют-то друг друга кто? Одни и те же *бездари*. Лица, группы разные, но уровень, приоритет желаний одинаковый.

Поэтому и держат барьеры от Запада...

Саакашвілі, Бальцерович, Бальчун і т.д. В себе були генії-реформатори, а в нас стали "бовдури", з нульовими результатами. Не від особистостей залежать результати, а від загальноприйнятих правил гри.
Правила треба змінювати, а не валити все на синків політикив чи бізнесменів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:37

Занятное чтиво.
И при чем тут народ, якобы определяющий результат))

http://kyiv.osp-ua.info/analitics/10607 ... ugakh.html

Прикольно:
89 – Юрий Соловей. Квота «Удара». Ситуация с Соловьем просто анекдотичная. Ранее его исключили из партии за то, что партию свою он старательно поливал грязью. Теперь – поставили на мажоритарку. Тому що послідовні.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:45

lapay
Именно так. Условия.

У себя в Грузии, Польше, Прибальке эти реформаторы имели у себя в руках инструменты для реализации своих планов.

У нас же инструменты в руках кого?
У ПАПа и Ко.
Дал он их реформатора этим?
Ага)))


Это же классика.
Посылку принёс, но не дам, но принёс.
Так и тут на должности назначил, а ручки связал. И ответственность за результат навесил стрелкой.


Ещё раз --- поставьте президентом Украины Обамыча, Меркель....
Они сами не просто пригласят Бальцеровича, а дадут ему инструменты и поддержку реальную.
Увидите результат.


Весь нюанс у нас --- не менять суть, лишь штукатурку.
Когда грузины и прибалты приглашенные это поняли, то ушли...
А тех, кто решил противиться, можновладци выпихнули.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:52

Признать же, что на 46 млн. нет порядочных грамотных людей аля Обама, Меркель и т.д. = ....

Лифты, лифты их не поднимают.

А так в любом обществе есть гитлеры, яныки, ющенки, обамы, меркели и т.д. --- все есть.
Проблема в лифтах и лифтерах, ими управляющими.


Народ лифтер?)))
Это из коммиутопии вся власть у народа, и ничем не обеспеченной (малобеспеченной) записи в Конституции о власть принадлежит народу.

Написать и сказать можно всё что-угодно.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:53

  yanyura написав:
  budivelnik написав:З покон віків у сімях військових білье процентне відношення дітей які стали військовими
У сімях науковців-науковцями
У сімях акторів-акторами
Художників-художниками
Співаків-співаками
Чиновників-чиновниками
.....
Двірників-двірниками
Согласен, дети budivelnik'а должны быть на 90% владельцами маленьких магазинчиков и на 10% прапорщиками. Вероятность стать президентом у них есть, но настолько мала, что ею можно пренебречь.
1 Діти будівельника з ймовірністю в 100% будуть власниками маленьких магазинчиків - це те що вони отримають в спадок (крім виховання/здоровя/освіти)
2 Будучи власниками маленьких магазинчиків - дітям будівельника не має ніякого резону ставати прапорщиками
3 Маючи покращені стартові можливості в порівнянні з 90% інших дітей країни - діти будівельника мають більше можливостей ,але не факт що зможуть їх використати...

Такий простий і примітивний приклад
1 Діти спортсменів - як правило також займаються спортом
2 Якщо батьки досягли олімпійських вершин - то діти як правило досягли рівня майстер спорту-майстер спорту міжнародного класу , але з ймовірністю в 99,99% не перевищать досягнення батьків
3 Якщо батьки середнячки ( до кмс ) - то ймовірність того що діти перевищать можливості батьків-дуже висока...

Таким чином
Покращені стартові можливості дають перевагу в областях , де старт відбувається на рівні не вище середньостатистичного
Після середньостатистичного рівня-кращих досягнень добиваються не за рахунок батьківського старту, а за рахунок власних унікальних здібностей

Тому хто б там що не розповідав про злодія шапок Януковича, чи маляра Гітлера, чи семінариста Сталіна - а ці люди добились того чого добились бо змогли правильно розкласти свої яйця в чужі корзини,при чому так, що власники корзин змушені були цим людям допомагати.
Це не правильно і не справедливо - але іншого варіанту не придумано

Заявляти що станом на сьогодні є краща людина ніж Парубій на посаді першої людини держави(Голова ВР) , чи Порошенко на посаді Президента - це демагогія, яка відображає власну думку заявителя і суперечить голосуванню 12 млн віддавших свої голоси за цих персон виборців.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 12:03

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Ещё раз --- поставьте президентом Украины Обамыча, Меркель....
Они сами не просто пригласят Бальцеровича, а дадут ему инструменты и поддержку реальную.
Увидите результат.

Не побачимо. Їх на виборах в асфальт закатають, як НФ, а до виборів всі їх законопроекти в Раді в асфальт закатають, бо там під каток обурених виборців теж немає дурних підставлятися.
Що комуністичні утопії, що, пробачте, Ваші - однаково далекі від реальності. В нас працює тільки схема: кручу-верчу-запутатьхочу, хто більш хитродупий, той і самий успішний. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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