Додано: Сер 14 бер, 2018 11:53

yanyura написав: budivelnik написав: З покон віків у сімях військових білье процентне відношення дітей які стали військовими

У сімях науковців-науковцями

У сімях акторів-акторами

Художників-художниками

Співаків-співаками

Чиновників-чиновниками

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Двірників-двірниками Согласен, дети budivelnik'а должны быть на 90% владельцами маленьких магазинчиков и на 10% прапорщиками. Вероятность стать президентом у них есть, но настолько мала, что ею можно пренебречь. Согласен, дети'а должны быть на 90% владельцами маленьких магазинчиков и на 10% прапорщиками. Вероятность стать президентом у них есть, но настолько мала, что ею можно пренебречь.

1 Діти будівельника з ймовірністю в 100% будуть власниками маленьких магазинчиків - це те що вони отримають в спадок (крім виховання/здоровя/освіти)2 Будучи власниками маленьких магазинчиків - дітям будівельника не має ніякого резону ставати прапорщиками3 Маючи покращені стартові можливості в порівнянні з 90% інших дітей країни - діти будівельника мають більше можливостей ,але не факт що зможуть їх використати...Такий простий і примітивний приклад1 Діти спортсменів - як правило також займаються спортом2 Якщо батьки досягли олімпійських вершин - то діти як правило досягли рівня майстер спорту-майстер спорту міжнародного класу , але з ймовірністю в 99,99% не перевищать досягнення батьків3 Якщо батьки середнячки ( до кмс ) - то ймовірність того що діти перевищать можливості батьків-дуже висока...Таким чиномПокращені стартові можливості дають перевагу в областях , де старт відбувається на рівні не вище середньостатистичногоПісля середньостатистичного рівня-кращих досягнень добиваються не за рахунок батьківського старту, а за рахунок власних унікальних здібностейТому хто б там що не розповідав про злодія шапок Януковича, чи маляра Гітлера, чи семінариста Сталіна - а ці люди добились того чого добились бо змогли правильно розкласти свої яйця в чужі корзини,при чому так, що власники корзин змушені були цим людям допомагати.Це не правильно і не справедливо - але іншого варіанту не придуманоЗаявляти що станом на сьогодні є краща людина ніж Парубій на посаді першої людини держави(Голова ВР) , чи Порошенко на посаді Президента - це демагогія, яка відображає власну думку заявителя і суперечить голосуванню 12 млн віддавших свої голоси за цих персон виборців.