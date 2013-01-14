Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
И еще о возможности "сына дворника/инженера/медика/военного/ученого/..." стать Президентом:
Стаття 49. Грошова застава
1. Грошова застава вноситься партією, яка висунула кандидата на пост Президента України, або кандидатом на пост Президента України у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії (після початку виборчого процесу та до подання документів Центральній виборчій комісії для реєстрації) у розмірі два мільйони п’ятсот тисяч гривень.
yanyura написав:И еще о возможности "сына дворника/инженера/медика/военного/ученого/..." стать Президентом:
Стаття 49. Грошова застава
1. Грошова застава вноситься партією, яка висунула кандидата на пост Президента України, або кандидатом на пост Президента України у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії (після початку виборчого процесу та до подання документів Центральній виборчій комісії для реєстрації) у розмірі два мільйони п’ятсот тисяч гривень.
И что не так ? Если человек не может собрать такую сумму - как он собрался страной управлять ? ну и да , если не делать таких защитных мер - я тже пойду в президенты. Просто чтобы увидеть свое имя в бюллитене. Как и пара сотен тысяч таких же "кандидатов". А государство будет печатать бюллетени , толщиной с "Капитал" Маркса.