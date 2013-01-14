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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3806380738083809
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:18

  layer80 написав:
  Faceless написав:В кастовой системе нет "можуть"

Ошибаетесь. Могут. В порядке исключения. Почти как описал budivelnik.

Во-первых, кастовая система как раз не предусматривала исключений
Во-вторых, не вижу где там у Будивельника про исключения
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:37

  Faceless написав:
  layer80 написав:
  Faceless написав:В кастовой системе нет "можуть"

Ошибаетесь. Могут. В порядке исключения. Почти как описал budivelnik.

Во-первых, кастовая система как раз не предусматривала исключений
Во-вторых, не вижу где там у Будивельника про исключения


Каста (исп. casta) — иерархическая система расовой классификации. Дети могли "менять касту".
layer80
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:01

И еще о возможности "сына дворника/инженера/медика/военного/ученого/..." стать Президентом:
Стаття 49. Грошова застава

1. Грошова застава вноситься партією, яка висунула кандидата на пост Президента України, або кандидатом на пост Президента України у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії (після початку виборчого процесу та до подання документів Центральній виборчій комісії для реєстрації) у розмірі два мільйони п’ятсот тисяч гривень.

http://consultant.parus.ua/?doc=09WXI6E33B
(сайт ВР что-то глючит, поэтому привожу с другого, но это не меняет самого Закона)
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:13

  yanyura написав:И еще о возможности "сына дворника/инженера/медика/военного/ученого/..." стать Президентом:
Стаття 49. Грошова застава

1. Грошова застава вноситься партією, яка висунула кандидата на пост Президента України, або кандидатом на пост Президента України у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії (після початку виборчого процесу та до подання документів Центральній виборчій комісії для реєстрації) у розмірі два мільйони п’ятсот тисяч гривень.

http://consultant.parus.ua/?doc=09WXI6E33B
(сайт ВР что-то глючит, поэтому привожу с другого, но это не меняет самого Закона)


И что не так ?
Если человек не может собрать такую сумму - как он собрался страной управлять ?
ну и да , если не делать таких защитных мер - я тже пойду в президенты. Просто чтобы увидеть свое имя в бюллитене. Как и пара сотен тысяч таких же "кандидатов". А государство будет печатать бюллетени , толщиной с "Капитал" Маркса.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:30

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  yarg написав:Если человек не может собрать такую сумму - как он собрался страной управлять ?
ну и да , если не делать таких защитных мер - я тже пойду в президенты.

Это потому что у всех равные возможности, а владельцы пары лямов явно лучше могут управлять государством.
layer80
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:48

  layer80 написав:
  yarg написав:Если человек не может собрать такую сумму - как он собрался страной управлять ?
ну и да , если не делать таких защитных мер - я тже пойду в президенты.

Это потому что у всех равные возможности, а владельцы пары лямов явно лучше могут управлять государством.
1 В приведенному прикладі не написано що застава в 2,5 млн повинна бути внесене власником
В прикладі написано
Партія або ... повинна внести заставу в 2,5 млн
Для мене це нормально, адже я як вланик маленьких магазинів можу знайти 2,5 млн ,але не вважаю що зможу керувати державою
То що накерує той, який навіть 2,5 млн не зможе внести(організувати)?
2 Для того щоб керувати Державою в 40 млн осіб- точно потрібно отримати навики керування меншими колективами ,але не колективами з 10-15 осіб ,а колективами з тисяч людей і сотень контрагентів...
Тільки отримавши досвід ( і при умові що він буде успішний) можна висувати свою кандидатуру,а виборці на підставі інформації про попередні досягнення кандидата-отримають можливість висловити про нього свою думку,чим також будуть нести персональну відповідальність кожен за результати своїх дій.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:15

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  yanyura написав:И еще о возможности "сына дворника/инженера/медика/военного/ученого/..." стать Президентом:


Син вчителя став - заклав квартиру, взяв у борг:
Ющенко заклав квартиру і взяв у борг в колег-депутатів для того, щоб сплатити до Центрвиборчкому 500 тисяч гривень застави для реєстрації кандидатом у депутати. https://www.pravda.com.ua/articles/2009/04/1/3848485/

Батьки Кравчука і Кучми загинули у 2 світову, а Янукович з 2 років без матері.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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