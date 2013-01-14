Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
И еще о возможности "сына дворника/инженера/медика/военного/ученого/..." стать Президентом:
Стаття 49. Грошова застава
1. Грошова застава вноситься партією, яка висунула кандидата на пост Президента України, або кандидатом на пост Президента України у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії (після початку виборчого процесу та до подання документів Центральній виборчій комісії для реєстрації) у розмірі два мільйони п’ятсот тисяч гривень.
yanyura написав:И еще о возможности "сына дворника/инженера/медика/военного/ученого/..." стать Президентом:
Стаття 49. Грошова застава
1. Грошова застава вноситься партією, яка висунула кандидата на пост Президента України, або кандидатом на пост Президента України у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії (після початку виборчого процесу та до подання документів Центральній виборчій комісії для реєстрації) у розмірі два мільйони п’ятсот тисяч гривень.
И что не так ? Если человек не может собрать такую сумму - как он собрался страной управлять ? ну и да , если не делать таких защитных мер - я тже пойду в президенты. Просто чтобы увидеть свое имя в бюллитене. Как и пара сотен тысяч таких же "кандидатов". А государство будет печатать бюллетени , толщиной с "Капитал" Маркса.
yarg написав:Если человек не может собрать такую сумму - как он собрался страной управлять ? ну и да , если не делать таких защитных мер - я тже пойду в президенты.
Это потому что у всех равные возможности, а владельцы пары лямов явно лучше могут управлять государством.
1 В приведенному прикладі не написано що застава в 2,5 млн повинна бути внесене власником В прикладі написано Партія або ... повинна внести заставу в 2,5 млн Для мене це нормально, адже я як вланик маленьких магазинів можу знайти 2,5 млн ,але не вважаю що зможу керувати державою То що накерує той, який навіть 2,5 млн не зможе внести(організувати)? 2 Для того щоб керувати Державою в 40 млн осіб- точно потрібно отримати навики керування меншими колективами ,але не колективами з 10-15 осіб ,а колективами з тисяч людей і сотень контрагентів... Тільки отримавши досвід ( і при умові що він буде успішний) можна висувати свою кандидатуру,а виборці на підставі інформації про попередні досягнення кандидата-отримають можливість висловити про нього свою думку,чим також будуть нести персональну відповідальність кожен за результати своїх дій.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik написав:Для того щоб керувати Державою в 40 млн осіб- точно потрібно отримати навики керування меншими колективами ,але не колективами з 10-15 осіб ,а колективами з тисяч людей і сотень контрагентів
Ваше личное ошибочное мнение. 35 лет, знание украинского (не обязательно ), гражданин, и ,как правильно уточнили, наколядовать 2,5 млн. Даже справка от психиатра не нужна.