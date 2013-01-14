Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Неужто невидно, что в характерном случае самой высшей вершины достигает не самый лучший, а один из лучших, для которого благоприятнее, чем для других, сложились все факторы именно в момент определения - олимпийской гонки, прыжка, выборов и пр. *соревнований*.
Если же кто-то из целого ряда лучших побеждает регулярно, то это одно из двух: или исключение (поистине уникальные способности), или нечестные (незаконные) средства.
Примеры: Ленс Армстронг -- все достижения и якобы уникальность базировались на допинге.
Порошенко лучший -- потому что за него проголосовало 12 млн. ---- ))))) Результат голосования не является критерием оценки качества должностного лица.
Тем более, что голосуют за БУДУЩЕГО президента. То есть не зная каким он будет президентом. Не зная результата. То есть это вообще не критерий оценки.
Разве что с баааальшой натяжкой можно обозначить, что был лучшим кандидатом. Кандидатом. И не более. Из поданных народу для выбора. Лучшим по обицянкам)))
budivelnik написав:Для того щоб керувати Державою в 40 млн осіб- точно потрібно отримати навики керування меншими колективами ,але не колективами з 10-15 осіб ,а колективами з тисяч людей і сотень контрагентів
Ваше личное ошибочное мнение. 35 лет, знание украинского (не обязательно ), гражданин, и ,как правильно уточнили, наколядовать 2,5 млн. Даже справка от психиатра не нужна.
Это в теории. А на практике - даже для победы на выборах нужна команда. Откуда она появится ? Я уж молчу - что будет делать такой "наколядовавший" на второй день работы....