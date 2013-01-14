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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3807380838093810
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 17:57

Неужто невидно, что в характерном случае самой высшей вершины достигает не самый лучший, а один из лучших, для которого благоприятнее, чем для других, сложились все факторы именно в момент определения - олимпийской гонки, прыжка, выборов и пр. *соревнований*.

Если же кто-то из целого ряда лучших побеждает регулярно, то это одно из двух: или исключение (поистине уникальные способности), или нечестные (незаконные) средства.

Примеры: Ленс Армстронг -- все достижения и якобы уникальность базировались на допинге.

Порошенко лучший -- потому что за него проголосовало 12 млн. ---- )))))
Результат голосования не является критерием оценки качества должностного лица.

Тем более, что голосуют за БУДУЩЕГО президента.
То есть не зная каким он будет президентом. Не зная результата.
То есть это вообще не критерий оценки.

Разве что с баааальшой натяжкой можно обозначить, что был лучшим кандидатом. Кандидатом. И не более. Из поданных народу для выбора.
Лучшим по обицянкам)))
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:01

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Помните "испанского диспетчера" Карлоса ?
«Испанский диспетчер, видевший, как украинцы сбили MH17», рассказал, что получил за эту роль $48000 от России
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:05

layer80
Вы дописувачу на Кличко укажите с досвидом керуванння коллективами)))

И ничего)) Керуэ))

В каждой секции есть такой (с таким досвидом керування)) боксер.

А ещё есть лыжники, прыгуны и пр.
А также дворники, кухарки и т.д.

Чем хуже-то (в плане досвидуикерування колективами)?
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:13

Песикот
Конечно помним.

Но и Вам напоминаем о Вашей лжи (насчёт тонн лжи).
Раз не можете подтвердить и отмалчиваетесь -- значит сознательно говорили неправду.
Выбросили и в кусты.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:14

  detroytred написав:layer80
Вы дописувачу на Кличко укажите с досвидом керуванння коллективами)))

И ничего)) Керуэ))

В каждой секции есть такой (с таким досвидом керування)) боксер.

А ещё есть лыжники, прыгуны и пр.
А также дворники, кухарки и т.д.

Чем хуже-то (в плане досвидуикерування колективами)?


Кличко не просто боксер , а еще и вполне успешный бизнесмен. Следовательно управлять коллективом умеет.
https://kiev.segodnya.ua/kpower/cemya-i ... 25679.html
yarg
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:19

  layer80 написав:
  budivelnik написав:Для того щоб керувати Державою в 40 млн осіб- точно потрібно отримати навики керування меншими колективами ,але не колективами з 10-15 осіб ,а колективами з тисяч людей і сотень контрагентів

Ваше личное ошибочное мнение. 35 лет, знание украинского (не обязательно :(), гражданин, и ,как правильно уточнили, наколядовать 2,5 млн. Даже справка от психиатра не нужна.


Это в теории. А на практике - даже для победы на выборах нужна команда. Откуда она появится ? Я уж молчу - что будет делать такой "наколядовавший" на второй день работы....
yarg
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:29

yarg
Да, спасибо за ссылку.
Ошибся. Виталий имеет опыт.
detroytred
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  #<1 ... 3807380838093810
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