Додано: Сер 14 бер, 2018 17:57

Неужто невидно, что в характерном случае самой высшей вершины достигает не самый лучший, а один из лучших, для которого благоприятнее, чем для других, сложились все факторы именно в момент определения - олимпийской гонки, прыжка, выборов и пр. *соревнований*.



Если же кто-то из целого ряда лучших побеждает регулярно, то это одно из двух: или исключение (поистине уникальные способности), или нечестные (незаконные) средства.



Примеры: Ленс Армстронг -- все достижения и якобы уникальность базировались на допинге.



Порошенко лучший -- потому что за него проголосовало 12 млн. ---- )))))

Результат голосования не является критерием оценки качества должностного лица.



Тем более, что голосуют за БУДУЩЕГО президента.

То есть не зная каким он будет президентом. Не зная результата.

То есть это вообще не критерий оценки.



Разве что с баааальшой натяжкой можно обозначить, что был лучшим кандидатом. Кандидатом. И не более. Из поданных народу для выбора.

Лучшим по обицянкам)))