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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3809381038113812>
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 19:37

Якісь дивні бажання
Десять сторінок шукати чарівну паличку
Потім десять сторінок розповідати що все вирішено не нами і шансі у кухарки добратись до олімпу не має
Далі десять сторінок розповідати що 15 добравшихся до олімпу синів селян/робітників/вчителів - добрались не тому що були найкращими ,а тому що були одними з кращих( в чому різниця між найкращими і одним з кращих - мені не зрозуміло)
Тепер чекаємо наступних десять сторінок з оповіданням про безсилля народу....

Ще раз для ....
1 На вершині місця мало - тому весь народу туди не дійде
2 Останні 70 років місця на вершині займали вихідці з самих низів народу - тобто нікому не заборонено виграти ,єдина проблема в тому що виграє один , а всі інші йому програють
3 Вміння представника народу домовитись і з народом(через вибори) і з олігархами (через фінансування ними його виборів) - якраз і перетворює середньостатистичного який все знає але йому не дають - в реального переможця
4 Жоден з переможців не правив від народження і до смерті - а тому тривалість його правління і є тим критерієм. який показує наскільки його підтримували сильні світу цього вкупі з пригнобленими
5 Не кожного з керівників піддали анафемі і вигнали з країни - а тому відношення до януковича і є тим критерієм який показав наскільки вірно він керував країною.
6 В країні є море людей які вважають Кравчука/Кучму/Ющенка -поганими керівниками ,але те що ці люди залишились тут і спокійно проживуть на Батьківщині до кінця своїх днів і на волі-показує що це були не найгірші з можливих варіантів.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 20:06

  detroytred написав:Примеры: Ленс Армстронг -- все достижения и якобы уникальность базировались на допинге.


Ну это все равно, что все достижения Хэмингуэя приписывать алкоголю, а все достижения Бэрроуза - героину.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 20:14

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Ключевые факторы или нет?
То есть продвигал бы Кучма Тигипко, то очень вероятно победителем был бы Тигипко.
А так *лучшим*))) победителем оказался Овощ.
И последствия выбора ... Кучмы. Кучмы

Йому не дали висунити Тигипко донецькі. Не все може Президент, далеко не все, і не тільки в нас...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 20:21

Sommer
Ну да.
Допинг поднимает результаты всем спортсменам.
Алкоголь-накотики же может каким-то исключениям добавляет вдохновения, большинству же нет.

Методологическая ошибка у Вас явная.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 20:23

lapay
Я о принципе.

Так не поддержал бы Кучма и Янека, раз Тигипко емуине дали.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 20:34

  detroytred написав:Sommer
Ну да.
Допинг поднимает результаты всем спортсменам.
Алкоголь-накотики же может каким-то исключениям добавляет вдохновения, большинству же нет.

Методологическая ошибка у Вас явная.


Нет. Если среднестатистический человек станет пить алкоголь или кофе или курить траву или... то с вероятностью 99% не станешь гениальным артистом, художником, писателем и т.д.

Так же и с допингом - если среднестатистический спортсмен начнет его принимать, то автоматически не станет многократным чемпионом.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 20:37



Это история успеха, я считаю - то рашатудей раскручивает мошенника, то в качестве военного эксперта подсовывают продавца мыла...
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 20:48

В первом же абзаце одни сплошные выдумки.

1. Сам выдумал, что шансов у кухарки добраться до олимпу немаэ.
2. Сам привязал реплику о наилучшем (которая была в одном сообщении) к предыдущим страницам дискуссии.
3. Сам придумал о бессилии народу.
Половом что ли?))
Когда речь была о том, что народ лишь косвенно привлечен к власти, которая ему якобы принадлежит. Точнее и вовсе речь была о незначительной роли народа в выборах.

И всё это обобщено, как якобы дивни бажання.

Далее 6 пунктов ....
Которые, слава Богу, хоть не выдумки-приписки оппоненту.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 20:53

Sommer
Так Вы первое сообщение внимательнее прочитайте.
Увидите, что говорилось не о среднестатическом, а *один из ряда лучших...*.

То есть речь и шла о достижениях одного из ряда лучших.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 20:56

Sommer
17.57 сообщение.

Второй и третий абзац.
Если же кто-то из целого ряда лучших побеждает регулярно, то это одно из двух: или исключение (поистине уникальные способности), или нечестные (незаконные) средства.

Примеры: Ленс Армстронг -- все достижения и якобы уникальность базировались на допинге.


Естественно, что допинг повысит возможности среднестатическому спортсмену до уровня выигрывать регулярно у среднестатических.
А вот из разряда лучших (о которых шла речь) -- выигрывать у лучших. Олимп. О котором шла речь.

И каким боком Вы писателей сунули, которые в соревновании (если это соревнование ещё и есть) не имеют правил?
detroytred
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