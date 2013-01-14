Додано: Сер 14 бер, 2018 19:37

Якісь дивні бажання

Десять сторінок шукати чарівну паличку

Потім десять сторінок розповідати що все вирішено не нами і шансі у кухарки добратись до олімпу не має

Далі десять сторінок розповідати що 15 добравшихся до олімпу синів селян/робітників/вчителів - добрались не тому що були найкращими ,а тому що були одними з кращих( в чому різниця між найкращими і одним з кращих - мені не зрозуміло)

Тепер чекаємо наступних десять сторінок з оповіданням про безсилля народу....



Ще раз для ....

1 На вершині місця мало - тому весь народу туди не дійде

2 Останні 70 років місця на вершині займали вихідці з самих низів народу - тобто нікому не заборонено виграти ,єдина проблема в тому що виграє один , а всі інші йому програють

3 Вміння представника народу домовитись і з народом(через вибори) і з олігархами (через фінансування ними його виборів) - якраз і перетворює середньостатистичного який все знає але йому не дають - в реального переможця

4 Жоден з переможців не правив від народження і до смерті - а тому тривалість його правління і є тим критерієм. який показує наскільки його підтримували сильні світу цього вкупі з пригнобленими

5 Не кожного з керівників піддали анафемі і вигнали з країни - а тому відношення до януковича і є тим критерієм який показав наскільки вірно він керував країною.

6 В країні є море людей які вважають Кравчука/Кучму/Ющенка -поганими керівниками ,але те що ці люди залишились тут і спокійно проживуть на Батьківщині до кінця своїх днів і на волі-показує що це були не найгірші з можливих варіантів.

http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення