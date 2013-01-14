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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3809381038113812
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 21:26

3 Вміння представника народу домовитись і з народом(через вибори) і з олігархами (через фінансування ними його виборів) - якраз і перетворює середньостатистичного який все знає але йому не дають - в реального переможця


Не думал, что раздача гречки, пустых обещаний, потоков рекламных роликов и прочих средств манипуляции мнением избирателя (народа) является умением договориться (в нормальном значении этого слова) с ним :lol:
Не сманипулировать избирателем, а договориться.

Аналогично договорённости с олигархами у нас превращаются в лоббирование интересов олигархов.
Интересов, которые оказывают негативное влияние на государство и общество.

В этом ключевая разница --- в основном!! интересы крупного бизнеса в развитых странах Запада позитивные для державы и общества, интересы наших олигархов -- негативные.
Договориваются и там, и тут. Но интересы...


Естественно, что такие договорённости превращают в победителя.
Манипулируй условный гриценко посильней, договаривайся с олигархами на их интересах --- шансы на победу подпрыгнут резко.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 14 бер, 2018 21:35, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 21:33

Sommer
С писателей не сняли славу и премии (Олимп) за алкоголь, а с Ленса сняли --- исключительно и именно за допинг.

Аналогично и за нарушения на выборах (допинг) снимают с Олимпа.
Кажется, Янека в 2004.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 21:42

  detroytred написав:Песикот
Конечно помним.

Но и Вам напоминаем о Вашей лжи (насчёт тонн лжи).
Раз не можете подтвердить и отмалчиваетесь -- значит сознательно говорили неправду.
Выбросили и в кусты.

А вам мой ник так сложно написать ?
И не надо напоминать о моей лжи, тут как раз вы спалились.
Речь о том, что именно вы вбрасываете кучу заведомо лживой информации, чтобы её обсуждали здесь. Тем самым, отвлекаясь от главного.
Так что, краснюк, вы и ложь = синомимы. Вы отражение российской пропаганды, с её лозунгом "а докажите". Только вы не поняли главного, ничего уже вам никто доказывать не будет.
"Единожды солгав", а вашем случае "Многократно солгав", к вам отношение такое же. Примерно, как мой кот лапой дразнит соседскую собаку, сидя на заборе :)
pesikot
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  #<1 ... 3809381038113812
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