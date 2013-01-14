3 Вміння представника народу домовитись і з народом(через вибори) і з олігархами (через фінансування ними його виборів) - якраз і перетворює середньостатистичного який все знає але йому не дають - в реального переможця
Не думал, что раздача гречки, пустых обещаний, потоков рекламных роликов и прочих средств манипуляции мнением избирателя (народа) является умением договориться (в нормальном значении этого слова) с ним
Не сманипулировать избирателем, а договориться.
Аналогично договорённости с олигархами у нас превращаются в лоббирование интересов олигархов.
Интересов, которые оказывают негативное влияние на государство и общество.
В этом ключевая разница --- в основном!! интересы крупного бизнеса в развитых странах Запада позитивные для державы и общества, интересы наших олигархов -- негативные.
Договориваются и там, и тут. Но интересы...
Естественно, что такие договорённости превращают в победителя.
Манипулируй условный гриценко посильней, договаривайся с олигархами на их интересах --- шансы на победу подпрыгнут резко.