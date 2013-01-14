Додано: Сер 14 бер, 2018 22:45

pesikot написав: "Единожды солгав" "Единожды солгав"

ложь от Вас

намеренное

искажение

с целью меня унизить

Во как!Даже если и была бы единожды ложь (не ошибка, а именно ложь), то как же - "пусть первый бросит в меня камень"?Вот и из-за таких голословщиков и обвинителей всех мастей люди и опасаются выражать своё мнение на форуме.А вдруг, где ошибутся, то сразу им ложь громогласно "пришьют".Да и просто ярлыков налепят.Зато допысувачу уже сколько раз в конкретные его цитаты тыкал с ложью. Прямой ложью. и ничего, как с гуся вода. Постит и разбрасывается...Вас тыкнул в. с тоннами. В. И тоже, как с гуся вода))Новые ... сгенерировали только.З.Ы. вот и обсуждается вместо поднятого вопроса о жизни в Украине (в частности вопроса возможностей и социальных лифтов) Ваши вбросы.Я же только в который раз спрошу у Вас и Ко: Вы хоть понимаете суть таких своих поступков?