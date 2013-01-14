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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 14 бер, 2018 21:26
3 Вміння представника народу домовитись і з народом(через вибори) і з олігархами (через фінансування ними його виборів) - якраз і перетворює середньостатистичного який все знає але йому не дають - в реального переможця
Не думал, что раздача гречки, пустых обещаний, потоков рекламных роликов и прочих средств манипуляции мнением избирателя (народа) является умением договориться (в нормальном значении этого слова) с ним
Не сманипулировать избирателем, а договориться.
Аналогично договорённости с олигархами у нас превращаются в лоббирование интересов олигархов.
Интересов, которые оказывают негативное влияние на государство и общество.
В этом ключевая разница --- в основном!! интересы крупного бизнеса в развитых странах Запада позитивные для державы и общества, интересы наших олигархов -- негативные.
Договориваются и там, и тут. Но интересы...
Естественно, что такие договорённости превращают в победителя.
Манипулируй условный гриценко посильней, договаривайся с олигархами на их интересах --- шансы на победу подпрыгнут резко.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 14 бер, 2018 21:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 21:33
Sommer
С писателей не сняли славу и премии (Олимп) за алкоголь, а с Ленса сняли --- исключительно и именно за допинг.
Аналогично и за нарушения на выборах (допинг) снимают с Олимпа.
Кажется, Янека в 2004.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 21:42
detroytred написав:
Песикот
Конечно помним.
Но и Вам напоминаем о Вашей лжи (насчёт тонн лжи).
Раз не можете подтвердить и отмалчиваетесь -- значит сознательно говорили неправду.
Выбросили и в кусты.
А вам мой ник так сложно написать ?
И не надо напоминать о моей лжи, тут как раз вы спалились.
Речь о том, что именно вы вбрасываете кучу заведомо лживой информации, чтобы её обсуждали здесь. Тем самым, отвлекаясь от главного.
Так что, краснюк, вы и ложь = синомимы. Вы отражение российской пропаганды, с её лозунгом "а докажите". Только вы не поняли главного, ничего уже вам никто доказывать не будет.
"Единожды солгав", а вашем случае "Многократно солгав", к вам отношение такое же. Примерно, как мой кот лапой дразнит соседскую собаку, сидя на заборе
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Додано: Сер 14 бер, 2018 21:47
detroytred написав:
Sommer
17.57 сообщение.
Второй и третий абзац.
Если же кто-то из целого ряда лучших побеждает регулярно, то это одно из двух: или исключение (поистине уникальные способности), или нечестные (незаконные) средства.
Примеры: Ленс Армстронг -- все достижения и якобы уникальность базировались на допинге.
Естественно, что допинг повысит возможности среднестатическому спортсмену до уровня выигрывать регулярно у среднестатических.
А вот из разряда лучших (о которых шла речь) -- выигрывать у лучших. Олимп. О котором шла речь.
Правильно. Но держаться в разряде лучших допинг не поможет. Это уже личные качества.
detroytred написав:
И каким боком Вы писателей сунули, которые в соревновании (если это соревнование ещё и есть) не имеют правил?
Как же правил не имеют? Премии, обьемы продаж, экранизации... Все у писателей есть.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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Додано: Сер 14 бер, 2018 21:57
pesikot написав: detroytred написав:
Песикот
Конечно помним.
Но и Вам напоминаем о Вашей лжи (насчёт тонн лжи).
Раз не можете подтвердить и отмалчиваетесь -- значит сознательно говорили неправду.
Выбросили и в кусты.
А вам мой ник так сложно написать ?
И не надо напоминать о моей лжи, тут как раз вы спалились.
Речь о том, что именно вы вбрасываете кучу заведомо лживой информации, чтобы её обсуждали здесь. Тем самым, отвлекаясь от главного.
Так что, краснюк, вы и ложь = синомимы. Вы отражение российской пропаганды, с её лозунгом "а докажите". Только вы не поняли главного, ничего уже вам никто доказывать не будет.
"Единожды солгав", а вашем случае "Многократно солгав", к вам отношение такое же. Примерно, как мой кот лапой дразнит соседскую собаку, сидя на заборе
Голословие.
Примеры.
Иначе похоже на кисель-тв и ложь о распятых мальчиках.
Я же просил --- приведите примеры.. Цитаты дайте.
Ведь лжи тонны.
Какие проблемы?
А Вы опять просто лжёте.
На основании лишь вашего отношения.
З.Ы.
Роспропаганда не твердит "докажите", она тупо твердит "нас там нет" и "вывсёврёте" на предоставляемые им рашкованам доказательства.
Цивилизованные общества показывают рашкованам доказательства.
Так принято у порядочных.
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detroytred
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Додано: Сер 14 бер, 2018 22:04
Sommer написав:
Правильно. Но держаться в разряде лучших допинг не поможет. Это уже личные качества.
Так я и не говорил, что поможет.
Я указывал на из разряда лучших.
Как же правил не имеют? Премии, обьемы продаж, экранизации... Все у писателей есть.
Допинг -- это нарушение правил.
Вы указали на алкоголь-наркотики.
Не вижу их Вашем списке.
Тем более, что речь шла о средствах достижения.
а не о критериях результата.
Алкоголь не критерий вроде премий, объемов продаж, экранизаций))
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Додано: Сер 14 бер, 2018 22:08
pesikot написав:
А вам мой ник так сложно написать ?
Ну Вы и чудило
После того, что было ещё даже буквально недавно (о тоннах лжи, лжеце) за ник спрашиваете?)))
И после обращения ко мне "красномордый"
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Додано: Сер 14 бер, 2018 22:16
pesikot написав:
Тем самым, отвлекаясь от главного.
В студию!
Кого я отвлёк от главного!
От главного и отвлёк.
Во как..
Допысувача и Ко?!
Так он тут такие поэмы в мой адрес сочиняет, как "старые песни о главном".
За себя отвечайте.
Чем и когда и от чего я Вас отвлёк?
Уже много раз указывал: будут претензии-предложения в мой адрес со стороны ряда форумчан, рассмотрю. Без проблем.
От Вас я только анекдот о пожарниках услышал.
И за ним упрёк -- что якобы мне только поговорить.
совесть-то майте....
З.Ы. То, что была перепалка с допысувачем - признаю.
Учёл.
Теперь Вы свалились с голословными обвинениями.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 22:45
pesikot написав:
"Единожды солгав"
Во как!
Даже если и была бы единожды ложь (не ошибка, а именно ложь), то как же - "пусть первый бросит в меня камень"?
Вот и из-за таких голословщиков и обвинителей всех мастей люди и опасаются выражать своё мнение на форуме.
А вдруг, где ошибутся, то сразу им ложь громогласно "пришьют".
Да и просто ярлыков налепят.
Зато допысувачу уже сколько раз в конкретные его цитаты тыкал с ложью. Прямой ложью. и ничего, как с гуся вода. Постит и разбрасывается...
Вас тыкнул в ложь от Вас
. с тоннами. В намеренное искажение с целью меня унизить
. И тоже, как с гуся вода))
Новые ... сгенерировали только.
З.Ы. вот и обсуждается вместо поднятого вопроса о жизни в Украине (в частности вопроса возможностей и социальных лифтов) Ваши вбросы.
Я же только в который раз спрошу у Вас и Ко: Вы хоть понимаете суть таких своих поступков?
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Додано: Чет 15 бер, 2018 10:16
Чтобы закрыть вопрос укажу:
песокотячая картинка (о параллели с роспропагандой) вроде красивая, но вот незадача нет в ней главного - предмета лжи. Вся построена на лжи о тоннах лжи. И всё.
То есть: есть сбитый Боинг и российской ракетой, есть захваченный Крым и зелеными человечками-россиянами.
Ключевые слова -- сбитый и российской, захваченный и россиянами.
Эти доказательства-факты предъявлены рашкованам.
И потом от них *вывсеврете*, *ложь*, *докажите*.
Смотрим на песокотячую картинку -- есть лишь голословное заявление о тоннах лжи, покрывающих первоначальную ложь.
А потом на этом фундаменте (лживом заявлении) идёт нарастание - о синониме, параллели с роспропагандой, доверии после единожды солгав.
В ответ на требование --- показать тонны лжи, первоначальную ложь, да и вообще примеры лжи из тонн.
В итоге картинка: *вывсеврете* (пишите тонны лжи). - Где? Конкретизируйте. - Везде и всегда (вбрасываете кучу заведомо ложной информации. Многократно солгав.)
Картинка чистого киселя))
Который может разве что завариваться дальше, прирастая лишь сгенерированными новыми ярлыками, обвинениями, претензиями и ложью.
Главное лживый фундамент заложен.
Уже сколько раз было с допысувачем.
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detroytred
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