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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 15 бер, 2018 10:44
Сьогоднішня РФ це совок в мініатюрі
Те саме засилля пропаганди на ТВ , те саме промивання мозгів а-ля
ми вЯлІкІє но нАс нЕ слІшАт
Ті самі примітивні прийоми пошуків піщинок в чужих очах і не помічання колод в своїх
1 Чи заявляв совкофіл що пересічному не дають розвинутись - заявляв
Чи змінив він свою думку і вибачився після того як був приведенний список перших осіб України 1947-2017 що в складі СРСР ,що в період незалежності з 15 осіб , які всі були народжені в родинах селян/робітників/вчителів ?
Ні не змінив,не вибачився і ввімкнув дурня - заявляючи що всі навколо тридеваси один від дартанян.
2 Розуміючи що пісяти проти списку це просто себе ж і обляпати - совкофіл змінив тактику і почав маніпулювати поняттями і тепер він заявляє що хоча до влади і приходили діти з найнижчих прошарків суспільства ( з цим вже йому прийшлось погодитись) ,але це не найкращі, а одні з найкращих - ( цитату я звичайно можу привести , але думаю що це не потрібно бо память на 5 сторінок є в будь-кого з тут присутніх, тому цитувати кожного мудельмана-це просто допомагати йому засирати сторінки)
3 Так як з цитатою розібрались - переходимо до наступної його лінії оборони
Цей .... тепер починає стверджувати ,що хоча приходили до влади представники народу-вони все одно не ті бо гречка/олігархи і так далі і народ знову в прольоті....
І от тут і випливає найголовніше
Не можна визволити раба з рабства - якщо раб залишається в душі.....
Тому чим більше рабського народ випалить розпеченим залізом з своїх голів - тим швидше суспільство перестане кивати головами на гречку і олігархів, а буде саме будувати своє щастя.
4 От і виходить
Як тільки найкращі представники народу - той самий син польського кавалеріста Кравчук, чи син робітника Кучма , чи син вчителя Ющенко знищили в своїх головах рабів і прийшли до влади щоб допомогти знищити рабів в інших головах - їм це вдалось настільки-скільки рабів було знищено.
Ясно що це процес поступовий.але невпинний.
Тому совкофіле,як правильно тобі підмітив pesikot - ти можеш і далі виконувати чи власні дурні переконання, чи проплачені чужою державою темники - твій час вже пройшов.а тому ні 5 повідомлень з алгоритмом
цитату
ти брехло
всі брехло
я цього не казав
казав але мене перекрутили
можеш постити й далі, я просто надіюсь що в багатьох на тебе вже імунітет, а в кого цього імунітету не має , то після ознайомлення з твоєю калькою повідомлень приведенною мною вище - цей імунітет зявиться і ти просто будеш виглядати клоуном.а твої повідомлення будуть викликати посмішку і не більше.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
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budivelnik
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Додано: Чет 15 бер, 2018 11:28
Как и предполагалось: генерация очередного потока.
С ярлыками, искажениям, привязкой к совку, домыслами *твий час пройшов*, и т.п.
С добавлением нового (или точнее возвратом к старому) - о проплаченности чужою державою.
Но с прогрессом -- уже не безапелляционное утверждение о проплаченности, а допущение второго варианта в виде *власних других думок*.
То есть лживое обвинение в проплаченности немного завуалировано))
З.Ы. если же по поднятому вопросу о лифтах, то допысувач и тут исказил --- совершенно упустив, что основной причиной прихода к власти пересичных из списка мной было указано --- время-период --- период сброса царских-дворянских элит. Потом перетурбации развала совка (лихие 90-е со своими лифтами).
Но речь шла о сегодняшнем дне.
О сегодняшних реализациях возможностей.
Сегодняшних лифтах.
А не притянутой непонятно к чему математикой-списком с 47-года года.
И нынешний президент, кстати, оказался не сыном пересичного, как это пытался исказить допысувач. Если тупо и в лоб.
О найкращих ... - это было о найкращих соревнующихся за посаду.
Поэтому не раз подчеркивал о выборе из предложенного избирателю.
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detroytred
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Додано: Чет 15 бер, 2018 11:39
О как у допысувача.
То, коммуняки при власти вели не туда и делали не то, и при этом являлись отражателями целей-бажань народа, совков.
Сколько об этом допысувач тут писал.
А теперь п.4 в его сообщении выше: Кравчук, Кучма -
найкращи представники, знищили в своъх головах рабив, пришли до влади щоб допомогти знищити разбив в инших головах.
Это даже похлеще игнора в подписи и отсутствия на деле.
Переобувание даже не на бегу, а в полёте!
Ещё раз: неужто не понимаете сути своих поступков?
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detroytred
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Додано: Чет 15 бер, 2018 11:49
Найкращий представник народу (украинского) Кравчук, Кучма --- ))))
Это в цитатник.
До какой степени можно завраться лишь бы обосновать свои глупости!
Не говоря уже о полном противоречии прежним утверждениям.
з.Ы. А *Банду Геть!* -- кто Кучме кричал?
И кто боролся с кучмизмом?
С найкращим представником народу.
Померанчевые.
Наверно проплаченные, не представители народа, рабы, совкофилы и т.д.
Вышли на Майдан и потом пришли к власти.
)))))
З.Ы. Вот такие я представляю факты и доказательства. Глупости, лжи.
А не домыслы, ярлыки и т.д.
Читайте п.4. сообщения от 10.44.
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detroytred
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