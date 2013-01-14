Додано: Чет 15 бер, 2018 10:44

Сьогоднішня РФ це совок в мініатюрі

Те саме засилля пропаганди на ТВ , те саме промивання мозгів а-ля

ми вЯлІкІє но нАс нЕ слІшАт

Ті самі примітивні прийоми пошуків піщинок в чужих очах і не помічання колод в своїх

1 Чи заявляв совкофіл що пересічному не дають розвинутись - заявляв

Чи змінив він свою думку і вибачився після того як був приведенний список перших осіб України 1947-2017 що в складі СРСР ,що в період незалежності з 15 осіб , які всі були народжені в родинах селян/робітників/вчителів ?

Ні не змінив,не вибачився і ввімкнув дурня - заявляючи що всі навколо тридеваси один від дартанян.

2 Розуміючи що пісяти проти списку це просто себе ж і обляпати - совкофіл змінив тактику і почав маніпулювати поняттями і тепер він заявляє що хоча до влади і приходили діти з найнижчих прошарків суспільства ( з цим вже йому прийшлось погодитись) ,але це не найкращі, а одні з найкращих - ( цитату я звичайно можу привести , але думаю що це не потрібно бо память на 5 сторінок є в будь-кого з тут присутніх, тому цитувати кожного мудельмана-це просто допомагати йому засирати сторінки)

3 Так як з цитатою розібрались - переходимо до наступної його лінії оборони

Цей .... тепер починає стверджувати ,що хоча приходили до влади представники народу-вони все одно не ті бо гречка/олігархи і так далі і народ знову в прольоті....

І от тут і випливає найголовніше

Не можна визволити раба з рабства - якщо раб залишається в душі.....

Тому чим більше рабського народ випалить розпеченим залізом з своїх голів - тим швидше суспільство перестане кивати головами на гречку і олігархів, а буде саме будувати своє щастя.

4 От і виходить

Як тільки найкращі представники народу - той самий син польського кавалеріста Кравчук, чи син робітника Кучма , чи син вчителя Ющенко знищили в своїх головах рабів і прийшли до влади щоб допомогти знищити рабів в інших головах - їм це вдалось настільки-скільки рабів було знищено.

Ясно що це процес поступовий.але невпинний.





Тому совкофіле,як правильно тобі підмітив pesikot - ти можеш і далі виконувати чи власні дурні переконання, чи проплачені чужою державою темники - твій час вже пройшов.а тому ні 5 повідомлень з алгоритмом

цитату

ти брехло

всі брехло

я цього не казав

казав але мене перекрутили

можеш постити й далі, я просто надіюсь що в багатьох на тебе вже імунітет, а в кого цього імунітету не має , то після ознайомлення з твоєю калькою повідомлень приведенною мною вище - цей імунітет зявиться і ти просто будеш виглядати клоуном.а твої повідомлення будуть викликати посмішку і не більше.

http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення