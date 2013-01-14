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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3811381238133814>
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 10:44

Сьогоднішня РФ це совок в мініатюрі
Те саме засилля пропаганди на ТВ , те саме промивання мозгів а-ля
ми вЯлІкІє но нАс нЕ слІшАт
Ті самі примітивні прийоми пошуків піщинок в чужих очах і не помічання колод в своїх
1 Чи заявляв совкофіл що пересічному не дають розвинутись - заявляв
Чи змінив він свою думку і вибачився після того як був приведенний список перших осіб України 1947-2017 що в складі СРСР ,що в період незалежності з 15 осіб , які всі були народжені в родинах селян/робітників/вчителів ?
Ні не змінив,не вибачився і ввімкнув дурня - заявляючи що всі навколо тридеваси один від дартанян.
2 Розуміючи що пісяти проти списку це просто себе ж і обляпати - совкофіл змінив тактику і почав маніпулювати поняттями і тепер він заявляє що хоча до влади і приходили діти з найнижчих прошарків суспільства ( з цим вже йому прийшлось погодитись) ,але це не найкращі, а одні з найкращих - ( цитату я звичайно можу привести , але думаю що це не потрібно бо память на 5 сторінок є в будь-кого з тут присутніх, тому цитувати кожного мудельмана-це просто допомагати йому засирати сторінки)
3 Так як з цитатою розібрались - переходимо до наступної його лінії оборони
Цей .... тепер починає стверджувати ,що хоча приходили до влади представники народу-вони все одно не ті бо гречка/олігархи і так далі і народ знову в прольоті....
І от тут і випливає найголовніше
Не можна визволити раба з рабства - якщо раб залишається в душі.....
Тому чим більше рабського народ випалить розпеченим залізом з своїх голів - тим швидше суспільство перестане кивати головами на гречку і олігархів, а буде саме будувати своє щастя.
4 От і виходить
Як тільки найкращі представники народу - той самий син польського кавалеріста Кравчук, чи син робітника Кучма , чи син вчителя Ющенко знищили в своїх головах рабів і прийшли до влади щоб допомогти знищити рабів в інших головах - їм це вдалось настільки-скільки рабів було знищено.
Ясно що це процес поступовий.але невпинний.


Тому совкофіле,як правильно тобі підмітив pesikot - ти можеш і далі виконувати чи власні дурні переконання, чи проплачені чужою державою темники - твій час вже пройшов.а тому ні 5 повідомлень з алгоритмом
цитату
ти брехло
всі брехло
я цього не казав
казав але мене перекрутили
можеш постити й далі, я просто надіюсь що в багатьох на тебе вже імунітет, а в кого цього імунітету не має , то після ознайомлення з твоєю калькою повідомлень приведенною мною вище - цей імунітет зявиться і ти просто будеш виглядати клоуном.а твої повідомлення будуть викликати посмішку і не більше.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:28

Как и предполагалось: генерация очередного потока.
С ярлыками, искажениям, привязкой к совку, домыслами *твий час пройшов*, и т.п.

С добавлением нового (или точнее возвратом к старому) - о проплаченности чужою державою.
Но с прогрессом -- уже не безапелляционное утверждение о проплаченности, а допущение второго варианта в виде *власних других думок*.

То есть лживое обвинение в проплаченности немного завуалировано))

З.Ы. если же по поднятому вопросу о лифтах, то допысувач и тут исказил --- совершенно упустив, что основной причиной прихода к власти пересичных из списка мной было указано --- время-период --- период сброса царских-дворянских элит. Потом перетурбации развала совка (лихие 90-е со своими лифтами).

Но речь шла о сегодняшнем дне.
О сегодняшних реализациях возможностей.
Сегодняшних лифтах.

А не притянутой непонятно к чему математикой-списком с 47-года года.

И нынешний президент, кстати, оказался не сыном пересичного, как это пытался исказить допысувач. Если тупо и в лоб.

О найкращих ... - это было о найкращих соревнующихся за посаду.
Поэтому не раз подчеркивал о выборе из предложенного избирателю.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:39

О как у допысувача.

То, коммуняки при власти вели не туда и делали не то, и при этом являлись отражателями целей-бажань народа, совков.
Сколько об этом допысувач тут писал.

А теперь п.4 в его сообщении выше: Кравчук, Кучма -
найкращи представники, знищили в своъх головах рабив, пришли до влади щоб допомогти знищити разбив в инших головах.

Это даже похлеще игнора в подписи и отсутствия на деле.

Переобувание даже не на бегу, а в полёте!

Ещё раз: неужто не понимаете сути своих поступков?
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:49

Найкращий представник народу (украинского) Кравчук, Кучма --- ))))


Это в цитатник.
До какой степени можно завраться лишь бы обосновать свои глупости!
Не говоря уже о полном противоречии прежним утверждениям.

з.Ы. А *Банду Геть!* -- кто Кучме кричал?
И кто боролся с кучмизмом?
С найкращим представником народу.

Померанчевые.
Наверно проплаченные, не представители народа, рабы, совкофилы и т.д.
Вышли на Майдан и потом пришли к власти.
)))))

З.Ы. Вот такие я представляю факты и доказательства. Глупости, лжи.
А не домыслы, ярлыки и т.д.
Читайте п.4. сообщения от 10.44.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:11

Рабы, совкофилы и т.п.)))

2001
https://www.pravda.com.ua/news/2001/02/25/2981973/

2003
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2003/03/11/4371968/

2004
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2004/03/9/4377486/

2016
http://patrioty.org.ua/politic/kuchmu-h ... 24122.html


Рабы))) не согласны с утверждением допысувача о *найкращем представнике народу* и его целями, действиями.

З.Ы. Раньше у допысувача были просто абсурды, ложь, клевета.
Теперь переход на и вовсе новый уровень.
Абсурда в квадрате.
С таким переходом на новый уровень этак он мне и клевету в квадрате начнёт генерировать.
Не просто плату за посты, а организацию злочинного угруповування))
Жах...
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:20

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Смішно , але практично всі ( кого питали в якихось інтервью на телебаченні ) вважають найкращим президентом із наявних на даний час - Кучму ... Який напевно щось таки робив реальне для держави ( хоч може і потім все сам і зіпсував ) ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:49

  Puente написав:Смішно , але практично всі ( кого питали в якихось інтервью на телебаченні ) вважають найкращим президентом із наявних на даний час - Кучму ... Який напевно щось таки робив реальне для держави ( хоч може і потім все сам і зіпсував ) ...


Тоже немного удивлен.
Но поправлю, не практически все, которые высказали свою оценку всем президентам, а абсолютно все сказали, что лучшим был скорее всего Кучма, хотя и он не без недостатков.
Это легко проследить - Гордон в своих многочисленных интервью с нашими людьми - это есть на Ютубе - всегда задает собеседнику этот вопрос.

Никто не сказал, что лучшим был Кравчук, Ющенко, Янукович или Порошенко. Ни один человек не сказал.

Я бы отдал небольшое преимущество Ющенко - с единственной мотивацией - он не лез в дела малого бизнеса в принципе, просто фартовый, ВВП шел вверх, ЗВР росли, зарплаты росли, пенсии росли, платежки ЖКХ относительно небольшие, цены на наш экспорт росли.
Может тут и нет заслуги Ющенко. Но это показатель того, чем меньше государство сует свой нос в дела бизнеса и граждан, тем лучше почему-то живется и бизнесу и гражданам.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:50

Puente
Ключевые слова у Вас - *президентив*. И вважають сейчас (опрос же был сейчас).

У допысувача -- *найкращи представники народу* *знищили в своих головах рабив* *пришли до влади щоб допомогти знищити рабив в инших головах* *ъм це вдалось настильки - скильки разбив було знищено*.
ТО есть речь шла о найкращем представнике народа, который ...

Кто из президентов лучше-хуже --- иной вопрос.
Также, как и мнение опрошенных на ТВ. Сейчас.

Я указал на мнение померанчевых и Ко (к "найкращому представнику народа" и президенту), на противоречия у допысувача.

C тем же, что мнение настолько поменялось и это на самом деле *смишно, але* - полностью согласен с Вами.
Сумно..

Но именно Кучма заложил фундамент и остальное - это во многом последствия его действий.
Особенно утрата времени по евронапрямку, когда рфия невставалоскален.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 15 бер, 2018 13:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:59

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  freeze написав:Но поправлю, не практически все, которые высказали свою оценку всем президентам, а абсолютно все сказали, что лучшим был скорее всего Кучма, хотя и он не без недостатков.
Это легко проследить - Гордон в своих многочисленных интервью с нашими людьми - это есть на Ютубе - всегда задает собеседнику этот вопрос.

Никто не сказал, что лучшим был Кравчук, Ющенко, Янукович или Порошенко. Ни один человек не сказал.

Я б точно за Порошенко проголосував би. Кучма зробив дві ключові реформи - розпаювання колгоспних земель і тотальну українізацію освіти. Це, фактично, врятувало нас в 2014. Але Порошенко зробив набагато більше важливих реформ. Просто ми їх зараз не відчуваємо, як не бачили наслідків реформ при Кучмі, а тільки бачили тотальні злидні, які навіть на відобразились на здоров'ї покоління 90-х.
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 13:04

freeze
Просто фартовый --- рост пузырей в мире 2004-8 годы.
Фартило во всем мире у всех почти.
detroytred
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