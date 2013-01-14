Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Сьогоднішня РФ це совок в мініатюрі Те саме засилля пропаганди на ТВ , те саме промивання мозгів а-ля ми вЯлІкІє но нАс нЕ слІшАт Ті самі примітивні прийоми пошуків піщинок в чужих очах і не помічання колод в своїх 1 Чи заявляв совкофіл що пересічному не дають розвинутись - заявляв Чи змінив він свою думку і вибачився після того як був приведенний список перших осіб України 1947-2017 що в складі СРСР ,що в період незалежності з 15 осіб , які всі були народжені в родинах селян/робітників/вчителів ? Ні не змінив,не вибачився і ввімкнув дурня - заявляючи що всі навколо тридеваси один від дартанян. 2 Розуміючи що пісяти проти списку це просто себе ж і обляпати - совкофіл змінив тактику і почав маніпулювати поняттями і тепер він заявляє що хоча до влади і приходили діти з найнижчих прошарків суспільства ( з цим вже йому прийшлось погодитись) ,але це не найкращі, а одні з найкращих - ( цитату я звичайно можу привести , але думаю що це не потрібно бо память на 5 сторінок є в будь-кого з тут присутніх, тому цитувати кожного мудельмана-це просто допомагати йому засирати сторінки) 3 Так як з цитатою розібрались - переходимо до наступної його лінії оборони Цей .... тепер починає стверджувати ,що хоча приходили до влади представники народу-вони все одно не ті бо гречка/олігархи і так далі і народ знову в прольоті.... І от тут і випливає найголовніше Не можна визволити раба з рабства - якщо раб залишається в душі..... Тому чим більше рабського народ випалить розпеченим залізом з своїх голів - тим швидше суспільство перестане кивати головами на гречку і олігархів, а буде саме будувати своє щастя. 4 От і виходить Як тільки найкращі представники народу - той самий син польського кавалеріста Кравчук, чи син робітника Кучма , чи син вчителя Ющенко знищили в своїх головах рабів і прийшли до влади щоб допомогти знищити рабів в інших головах - їм це вдалось настільки-скільки рабів було знищено. Ясно що це процес поступовий.але невпинний.
Тому совкофіле,як правильно тобі підмітив pesikot - ти можеш і далі виконувати чи власні дурні переконання, чи проплачені чужою державою темники - твій час вже пройшов.а тому ні 5 повідомлень з алгоритмом цитату ти брехло всі брехло я цього не казав казав але мене перекрутили можеш постити й далі, я просто надіюсь що в багатьох на тебе вже імунітет, а в кого цього імунітету не має , то після ознайомлення з твоєю калькою повідомлень приведенною мною вище - цей імунітет зявиться і ти просто будеш виглядати клоуном.а твої повідомлення будуть викликати посмішку і не більше.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
Как и предполагалось: генерация очередного потока. С ярлыками, искажениям, привязкой к совку, домыслами *твий час пройшов*, и т.п.
С добавлением нового (или точнее возвратом к старому) - о проплаченности чужою державою. Но с прогрессом -- уже не безапелляционное утверждение о проплаченности, а допущение второго варианта в виде *власних других думок*.
То есть лживое обвинение в проплаченности немного завуалировано))
З.Ы. если же по поднятому вопросу о лифтах, то допысувач и тут исказил --- совершенно упустив, что основной причиной прихода к власти пересичных из списка мной было указано --- время-период --- период сброса царских-дворянских элит. Потом перетурбации развала совка (лихие 90-е со своими лифтами).
Но речь шла о сегодняшнем дне. О сегодняшних реализациях возможностей. Сегодняшних лифтах.
А не притянутой непонятно к чему математикой-списком с 47-года года.
И нынешний президент, кстати, оказался не сыном пересичного, как это пытался исказить допысувач. Если тупо и в лоб.
О найкращих ... - это было о найкращих соревнующихся за посаду. Поэтому не раз подчеркивал о выборе из предложенного избирателю.
Рабы))) не согласны с утверждением допысувача о *найкращем представнике народу* и его целями, действиями.
З.Ы. Раньше у допысувача были просто абсурды, ложь, клевета. Теперь переход на и вовсе новый уровень. Абсурда в квадрате. С таким переходом на новый уровень этак он мне и клевету в квадрате начнёт генерировать. Не просто плату за посты, а организацию злочинного угруповування)) Жах...
Смішно , але практично всі ( кого питали в якихось інтервью на телебаченні ) вважають найкращим президентом із наявних на даний час - Кучму ... Який напевно щось таки робив реальне для держави ( хоч може і потім все сам і зіпсував ) ...
Puente написав:Смішно , але практично всі ( кого питали в якихось інтервью на телебаченні ) вважають найкращим президентом із наявних на даний час - Кучму ... Який напевно щось таки робив реальне для держави ( хоч може і потім все сам і зіпсував ) ...
Тоже немного удивлен. Но поправлю, не практически все, которые высказали свою оценку всем президентам, а абсолютно все сказали, что лучшим был скорее всего Кучма, хотя и он не без недостатков. Это легко проследить - Гордон в своих многочисленных интервью с нашими людьми - это есть на Ютубе - всегда задает собеседнику этот вопрос.
Никто не сказал, что лучшим был Кравчук, Ющенко, Янукович или Порошенко. Ни один человек не сказал.
Я бы отдал небольшое преимущество Ющенко - с единственной мотивацией - он не лез в дела малого бизнеса в принципе, просто фартовый, ВВП шел вверх, ЗВР росли, зарплаты росли, пенсии росли, платежки ЖКХ относительно небольшие, цены на наш экспорт росли. Может тут и нет заслуги Ющенко. Но это показатель того, чем меньше государство сует свой нос в дела бизнеса и граждан, тем лучше почему-то живется и бизнесу и гражданам.
Puente Ключевые слова у Вас - *президентив*. И вважають сейчас (опрос же был сейчас).
У допысувача -- *найкращи представникинароду* *знищили в своих головах рабив* *пришли до влади щоб допомогти знищити рабив в инших головах* *ъм це вдалось настильки - скильки разбив було знищено*. ТО есть речь шла о найкращем представнике народа, который ...
Кто из президентов лучше-хуже --- иной вопрос. Также, как и мнение опрошенных на ТВ. Сейчас.
Я указал на мнение померанчевых и Ко (к "найкращому представнику народа" и президенту), на противоречия у допысувача.
C тем же, что мнение настолько поменялось и это на самом деле *смишно, але* - полностью согласен с Вами. Сумно..
Но именно Кучма заложил фундамент и остальное - это во многом последствия его действий. Особенно утрата времени по евронапрямку, когда рфия невставалоскален.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 15 бер, 2018 13:50, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:Но поправлю, не практически все, которые высказали свою оценку всем президентам, а абсолютно все сказали, что лучшим был скорее всего Кучма, хотя и он не без недостатков. Это легко проследить - Гордон в своих многочисленных интервью с нашими людьми - это есть на Ютубе - всегда задает собеседнику этот вопрос.
Никто не сказал, что лучшим был Кравчук, Ющенко, Янукович или Порошенко. Ни один человек не сказал.
Я б точно за Порошенко проголосував би. Кучма зробив дві ключові реформи - розпаювання колгоспних земель і тотальну українізацію освіти. Це, фактично, врятувало нас в 2014. Але Порошенко зробив набагато більше важливих реформ. Просто ми їх зараз не відчуваємо, як не бачили наслідків реформ при Кучмі, а тільки бачили тотальні злидні, які навіть на відобразились на здоров'ї покоління 90-х.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...