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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 15 бер, 2018 13:13
lapay
На мой взгляд, лучшего из них определить просто невозможно.
Все делали. Каждый потрошку. Начиная с Кравчука.
Результат этого потрошку сейчас пожинаем.
В том числе и ПАП делает именно потрошку. Поэтому западные партнёры тыкают его в темпы.
Следствие этого каждого потрошку -- сильнейшая зависимость от внешних условий. Малая субъектность.
Все убегают.. и отхватывают у нас куски. Наши куски. Во всём.
А ведь 40 с лишком млн. и в центре Европы. И хороший потенциал.
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detroytred
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