1. Допысувач "вчерашний" сентябрьский
Добавлено: Сб 02 сен, 2017 13:18 :
Кравчук-Кучма-Ющенко-Янек (влада) не ахти, народ ошибся с их выбором:
budivelnik написав:
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По владі (це закид в мою сторону з попередніх сторінок)
Перше - вся наша вчорашня(Кравчук-Кучма-Ющенко-Янукович) політична влада, вже покарана тим що народ зніс її на узбіччя політики і жоден з цих діячів + премєри їх урядів(Фокін-Симоненко-Звягільський-Марчук-Масол-Лазаренко-Дурдинець-Пустовойтенко-Кінах-Тимошенко-Єхануров-Азаров)- не мають шансів повернутись в керівництво нашої держави.Таким чином , наш народ який помилився вибравши їх
-проаналізував свою помилку і цих вже не вибере.
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2. Допысувач сегодняшний:
Кравчук-Кучма-Ющенко - уже лучшие представители народа. То есть народ правильно привёл их к власти. Они (коммуняки такие, которых yarg указывал причиной такого развития страны и считал необходимым вырезать, а дописувач, соглашаясь, показывал их поддержку в цифрах народом на выборах) "допомагали знищити рабів в інших головах".
budivelnik написав:
4 От і виходить
Як тільки найкращі представники народу
- той самий син польського кавалеріста Кравчук, чи син робітника Кучма , чи син вчителя Ющенко
знищили в своїх головах рабів і прийшли до влади щоб допомогти знищити рабів в інших головах
- їм це вдалось настільки-скільки рабів було знищено.
Ясно що це процес поступовий.але невпинний.
Всё с цитатами.
В то время как в других странах власть имущие элиты, не кивая на народ, берут и проводят реформы. Развивают страну.
У допысувача же народ не такой))