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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3811381238133814
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 13:13

lapay
На мой взгляд, лучшего из них определить просто невозможно.
Все делали. Каждый потрошку. Начиная с Кравчука.

Результат этого потрошку сейчас пожинаем.
В том числе и ПАП делает именно потрошку. Поэтому западные партнёры тыкают его в темпы.

Следствие этого каждого потрошку -- сильнейшая зависимость от внешних условий. Малая субъектность.

Все убегают.. и отхватывают у нас куски. Наши куски. Во всём.
А ведь 40 с лишком млн. и в центре Европы. И хороший потенциал.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 15:01

1. Допысувач "вчерашний" сентябрьский
Добавлено: Сб 02 сен, 2017 13:18 :
Кравчук-Кучма-Ющенко-Янек (влада) не ахти, народ ошибся с их выбором:
  budivelnik написав:...
По владі (це закид в мою сторону з попередніх сторінок)
Перше - вся наша вчорашня(Кравчук-Кучма-Ющенко-Янукович) політична влада, вже покарана тим що народ зніс її на узбіччя політики і жоден з цих діячів + премєри їх урядів(Фокін-Симоненко-Звягільський-Марчук-Масол-Лазаренко-Дурдинець-Пустовойтенко-Кінах-Тимошенко-Єхануров-Азаров)- не мають шансів повернутись в керівництво нашої держави.Таким чином , наш народ який помилився вибравши їх-проаналізував свою помилку і цих вже не вибере.
...


2. Допысувач сегодняшний:
Кравчук-Кучма-Ющенко - уже лучшие представители народа. То есть народ правильно привёл их к власти. Они (коммуняки такие, которых yarg указывал причиной такого развития страны и считал необходимым вырезать, а дописувач, соглашаясь, показывал их поддержку в цифрах народом на выборах) "допомагали знищити рабів в інших головах".
  budivelnik написав:4 От і виходить
Як тільки найкращі представники народу - той самий син польського кавалеріста Кравчук, чи син робітника Кучма , чи син вчителя Ющенко знищили в своїх головах рабів і прийшли до влади щоб допомогти знищити рабів в інших головах - їм це вдалось настільки-скільки рабів було знищено.
Ясно що це процес поступовий.але невпинний.


Всё с цитатами.


В то время как в других странах власть имущие элиты, не кивая на народ, берут и проводят реформы. Развивают страну.
У допысувача же народ не такой))
detroytred
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  #<1 ... 3811381238133814
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