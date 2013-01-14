Додано: Чет 15 бер, 2018 16:29

бездоказова яка не пояснює яким чином простий син вчителя став , став кумом простого сина інженера і чому саме цих два куми стали третім і пятим Президентами України.

потому что в ней о лифтах СЕЙЧАС .

А не о лифтах, вынесших простого сина вчителя в банкиры, а сына директора завода -- в олигархи.

Во времени допысувач теряется. потому что в ней о лифтахА не о лифтах, вынесших простого сина вчителя в банкиры, а сына директора завода -- в олигархи.Во времени допысувач теряется.

Був у нас користувач бетонич - той все пояснював словом олігополіяТепер є совкофіл - який всі суспільні процеси описує словом-ліфт...В мене запитанняПерше - мої батьки вихідці з сіл Львівської і Черкаської областей , тато син продавця і домогосподарки , мама дочка кадрового військового і працівниці школи інтернатуДруге - мої батьки не мають вищої освіти і мали тільки середньо-технічну, не виросли вище інженера в будуправлінні і зам начальника цеха одного з львівських заводівТретє - я і моя рідна сестра отримали вищу освіту (заочно) і на момент розвалу союзу не мали ніяких посад/капіталів/бізнесів/кумі олігархів...Четверте - станом на сьогодні я причисляю себе до 5% найбагатших мешканців України , у владі не був.тендери не отримував і не вигравав.Чи відношусь я і 5% багатших від мене (які на 99% йшли таким самим шляхом і з тих самих стартових позицій) до синів селян/робітників/інтелегентів - які є успішними і чогось добились?Чи мають право багатші/бідніші від мене пробувати пробитись на вищі щабелі суспільства?Якщо добються - вони будуть вважатись успішними , чи їхні досягнення будуть нівельовані совкофілами , бо виявиться що й деякі куми(або або деякі друзі/однокласники) цих успішних також чогось добились ?Чи є справедливим ,що люди з низів за рахунок своєї праці вибиваються в 5% найбагатшихЯкщо ж таких 4,99% ( ті які прийшли в 5% найбагатших) без совкових ліфтів - то чи можна назвати систему більш-менш справедливою ?Якщо 95% не потрапили в 5% найбагатших( а це не можливо навіть математично) то чи можна стверджувати що їх відносний програш базується на тому що вони прикладали менше зусиль в порівнянні з 4,99% тих які потрапили наверхТак що совкофіли - подумайтеВаша совкова справедливість - це рівність голодних за колючим дротом таборівКапіталістична нерівність - це хоч і не потрапиш в 0,01% еліти без спадково/корупціних рухів , але-в 4,99% найбагатших можеш потрапити на протязі одного покоління навіть коли твій тато безбожно пив.- в діапазон 5-30% найбагатших потрапиш якщо просто закінчиш вуз(училище) і просто будеш працювати без запоїв і дебошів- в діапазон 30-80% потрапиш якщо просто будеш ходити на роботу- в діапазон 80-100% - потрапиш якщо кількість випитого буде від 5 літрів в місяць