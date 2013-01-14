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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 15 бер, 2018 16:01
бездоказова яка не пояснює яким чином простий син вчителя став , став кумом простого сина інженера і чому саме цих два куми стали третім і пятим Президентами України.
потому что в ней о лифтах СЕЙЧАС
.
А не о лифтах, вынесших простого сина вчителя в банкиры, а сына директора завода -- в олигархи.
Во времени допысувач теряется.
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detroytred
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Додано: Чет 15 бер, 2018 16:02
lapay написав:
Одне питання - як саме виміряти цей професіоналізм? Чим наш чиновник гіршій за західного?
По результатам за окошком
Действий этих разных чиновников.
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detroytred
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Додано: Чет 15 бер, 2018 16:04
О том, как лифты 90-х выносили и кого выносили, и как ----- допысувач может сам напрячься и найти статьи.
С законностью и порядочностью там мало общего...
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detroytred
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Додано: Чет 15 бер, 2018 16:07
detroytred написав:
По результатам за окошком
Действий этих разных чиновников.
Так вони в нас працювали з таким самим результатом, а наші там. Після Революції зайшло чимало самих-самих, де результат?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Чет 15 бер, 2018 16:12
lapay написав: detroytred написав:
По результатам за окошком
Действий этих разных чиновников.
Так вони в нас працювали з таким самим результатом, а наші там. Після Революції зайшло чимало самих-самих, де результат?
по кругу...
Им дали работать?
или дали только зайти.
Кого поддержал президент, глава Кабмина, Генпрокурор и т.д.?
Варягов? --
Супрун вон поддерживают -- и она працюэ))
Даёт результат.
тот, что нужен власти.
А результат от выгнанных и ушедших варягов похоже был власти не нужен.
поэтому ручки им придерживали.
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detroytred
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Додано: Чет 15 бер, 2018 16:25
detroytred написав:
Супрун вон поддерживают -- и она працюэ))
Даёт результат.
тот, что нужен власти.
А результат от выгнанных и ушедших варягов похоже был власти не нужен.
поэтому ручки им придерживали.
Супрун керує, поки реформу не зробить. Міністри-реформатири довго не живуть, не залежно від "варяжності".
Ви самі подумайте - чого в нас реформи йдуть так повільно, і не при одному Президентові, а при всіх. Вона буде ще гіршім реформатором, чим він, а воно з вилами - ще гіршим.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Чет 15 бер, 2018 16:26
lapay
Я с Вами согласен.
Но речь была не об этом.
Кстати, допысувач же выше указал, что ошиблись со всеми президентами!
При всих --- это солидный аргумент))
Я же указывал, что все делали их потрошку...
Конечно ПАП быстрее остальных. Но не столь принципиально.
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detroytred
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Додано: Чет 15 бер, 2018 16:29
бездоказова яка не пояснює яким чином простий син вчителя став , став кумом простого сина інженера і чому саме цих два куми стали третім і пятим Президентами України.
потому что в ней о лифтах СЕЙЧАС
.
А не о лифтах, вынесших простого сина вчителя в банкиры, а сына директора завода -- в олигархи.
Во времени допысувач теряется.
Був у нас користувач бетонич - той все пояснював словом олігополія
Тепер є совкофіл - який всі суспільні процеси описує словом-ліфт...
В мене запитання
Перше - мої батьки вихідці з сіл Львівської і Черкаської областей , тато син продавця і домогосподарки , мама дочка кадрового військового і працівниці школи інтернату
Друге - мої батьки не мають вищої освіти і мали тільки середньо-технічну, не виросли вище інженера в будуправлінні і зам начальника цеха одного з львівських заводів
Третє - я і моя рідна сестра отримали вищу освіту (заочно) і на момент розвалу союзу не мали ніяких посад/капіталів/бізнесів/кумі олігархів...
Четверте - станом на сьогодні я причисляю себе до 5% найбагатших мешканців України , у владі не був.тендери не отримував і не вигравав.
Чи відношусь я і 5% багатших від мене (які на 99% йшли таким самим шляхом і з тих самих стартових позицій) до синів селян/робітників/інтелегентів - які є успішними і чогось добились?
Чи мають право багатші/бідніші від мене пробувати пробитись на вищі щабелі суспільства?
Якщо добються - вони будуть вважатись успішними , чи їхні досягнення будуть нівельовані совкофілами , бо виявиться що й деякі куми(або або деякі друзі/однокласники) цих успішних також чогось добились ?
Чи є справедливим ,що люди з низів за рахунок своєї праці вибиваються в 5% найбагатших
Якщо ж таких 4,99% ( ті які прийшли в 5% найбагатших) без совкових ліфтів - то чи можна назвати систему більш-менш справедливою ?
Якщо 95% не потрапили в 5% найбагатших( а це не можливо навіть математично) то чи можна стверджувати що їх відносний програш базується на тому що вони прикладали менше зусиль в порівнянні з 4,99% тих які потрапили наверх
Так що совкофіли - подумайте
Ваша совкова справедливість - це рівність голодних за колючим дротом таборів
Капіталістична нерівність - це хоч і не потрапиш в 0,01% еліти без спадково/корупціних рухів , але
-в 4,99% найбагатших можеш потрапити на протязі одного покоління навіть коли твій тато безбожно пив.
- в діапазон 5-30% найбагатших потрапиш якщо просто закінчиш вуз(училище) і просто будеш працювати без запоїв і дебошів
- в діапазон 30-80% потрапиш якщо просто будеш ходити на роботу
- в діапазон 80-100% - потрапиш якщо кількість випитого буде від 5 літрів в місяць
Востаннє редагувалось budivelnik
в Чет 15 бер, 2018 16:37, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
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budivelnik
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Додано: Чет 15 бер, 2018 16:36
Так що совкофіли - подумайте
Ваша совкова справедливість - це рівність голодних за колючим дротом таборів
При чём тут справедливисть, ещё и совковая?
Каким боком ривнисть совковая?
Статью дописувач не в силах осилить.
Там не о справедливости совковой и ривности.
Там нет этих понятий в фундаменте.
Как обычно, допысувач сам придумал-приписал и героически ....
Допысувачу в развитые страны
носом тыкают, а он всё к совку сводит.
Совкофил что ли)))
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detroytred
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Додано: Чет 15 бер, 2018 16:45
Раз допысувач не в силах статью осилить в страницу, то дам выжимку отличия предлагаемого от совка:
Во-первых, оптимизировать процессы в госуправлении. Каждая должность в чиновничьей иерархии должна наполняться содержанием, быть созданной для того, чтобы, так сказать, превращать реальность. Эффективность ее занятия должна оцениваться определенным перечнем КРИ (индикаторов эффективности), ее должны контролировать сверху – непосредственное и генеральная начальство (здесь важно, чтобы рыба не гнила с головы) или снизу – гражданское общество, если это вообще возможно.
То есть нет бюрократизму и раздутию штатов.
Контроль гражданского общества.
Во-вторых, если в должности появится конструктивный смысл (а не просто поиск коррупционных поводов и передача части взяток наверх), то она получит реальную стоимость, ведь потребует определенного уровня профессиональных навыков и интеллекта. Поэтому ей должна отвечать зарплата, которая привлечет людей с указанными достоинствами. Важно то, что появление содержания в любой должности и контроль над его реализацией отсеивают некомпетентных людей и заполнят социальные лифты такими готовыми профессионалами, которые справятся с работой на этом посту.
Большие зарплаты, а не уравниловка.
Следует отметить, что повышение зарплаты госслужащим без четкого определения их функций и оптимизации процессов, из которых вытекают эти функции, – огромная ошибка. Если человек не будет чувствовать, что на своем посту будет прилагать те усилия, которые стоят получаемой зарплаты, то начнет деградировать, а на эту должность будут претендовать некомпетентные люди, согласные давать вверх еще большие взятки, чем до сих пор.
Узкая специализация, а не широкопрофильность совка
В-третьих, для того, чтобы социальные лифты госуправления опускались на “нулевой этаж”, то есть отбирали самых успешных студентов, нужны успешные случаи (success stories) карьеры в государственном управлении, сделанной на честности, интеллекте и профессионализме. На сегодня таких случаев практически нет, зато есть очень много чиновников, о которых в определенных кругах точно известно, чем они заработали на дорогую иномарку, шубу жены и тому подобное. Поэтому умные выпускники лучших вузов, которые имеют потенциал сделать себя же, практически не идут работать на государство. Туда обычно попадают неудачники, отчаявшиеся или беспринципные.
Принципы не совкового блата-кумовства-связей.
Реальная борьба с коррупцией.
Это так по вершкам ... для допысувача, который вообще не в силах осилить.
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detroytred
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