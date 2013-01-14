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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3813381438153816
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 16:45

  budivelnik написав:Був у нас користувач бетонич - той все пояснював словом олігополія
Тепер є совкофіл - який всі суспільні процеси описує словом-ліфт...
В мене запитання
Перше - мої батьки вихідці з сіл Львівської і Черкаської областей , тато син продавця і домогосподарки , мама дочка кадрового військового і працівниці школи інтернату
Друге - мої батьки не мають вищої освіти і мали тільки середньо-технічну, не виросли вище інженера в будуправлінні і зам начальника цеха одного з львівських заводів
Третє - я і моя рідна сестра отримали вищу освіту (заочно) і на момент розвалу союзу не мали ніяких посад/капіталів/бізнесів/кумі олігархів...
Четверте - станом на сьогодні я причисляю себе до 5% найбагатших мешканців України , у владі не був.тендери не отримував і не вигравав.

Чи відношусь я і 5% багатших від мене (які на 99% йшли таким самим шляхом і з тих самих стартових позицій) до синів селян/робітників/інтелегентів - які є успішними і чогось добились?
Чи мають право багатші/бідніші від мене пробувати пробитись на вищі щабелі суспільства?
Якщо добються - вони будуть вважатись успішними , чи їхні досягнення будуть нівельовані совкофілами , бо виявиться що й деякі куми(або або деякі друзі/однокласники) цих успішних також чогось добились ?
Чи є справедливим ,що люди з низів за рахунок своєї праці вибиваються в 5% найбагатших
Якщо ж таких 4,99% ( ті які прийшли в 5% найбагатших) без совкових ліфтів - то чи можна назвати систему більш-менш справедливою ?
Якщо 95% не потрапили в 5% найбагатших( а це не можливо навіть математично) то чи можна стверджувати що їх відносний програш базується на тому що вони прикладали менше зусиль в порівнянні з 4,99% тих які потрапили наверх

Так що совкофіли - подумайте
Ваша совкова справедливість - це рівність голодних за колючим дротом таборів
Капіталістична нерівність - це хоч і не потрапиш в 0,01% еліти без спадково/корупціних рухів , але
-в 4,99% найбагатших можеш потрапити на протязі одного покоління навіть коли твій тато безбожно пив.
- в діапазон 5-30% найбагатших потрапиш якщо просто закінчиш вуз(училище) і просто будеш працювати без запоїв і дебошів
- в діапазон 30-80% потрапиш якщо просто будеш ходити на роботу
- в діапазон 80-100% - потрапиш якщо кількість випитого буде від 5 літрів в місяць
При чём тут справедливисть, ещё и совковая? :lol:
Каким боком ривнисть совковая?
А що весь розведений совкофілами срач на сторінках не плач Ярославни за справедливим совком і відсутністю якихось міфічних справедливих ліфтів?
Статью дописувач не в силах осилить.
Там не о справедливости совковой и ривности.
Там нет этих понятий в фундаменте.
Так осилити того чого не має - не можна
Один совок плачеться, другий на плакальщика ссилається...І жоден не пояснив чого плачуть
Как обычно, допысувач сам придумал-приписал и героически ....
Я на відміну від совків-хоч сам придумати можу.. І це моя перевага.а ви й далі чекайте поки темники спустять, і пояснять що і де і за скільки писати можна
Допысувачу в развитые страны носом тыкают, а он всё к совку сводит.
Совкофил что ли)))
Тикати ти можеш тільки своїм носом і в свою пяту точку , а тому не в розвинуті країни.
Розвинуті вони тому й розвинуті, що там 95% їх розвиваю і 5% чекають ,а різні там совкофіли хочуть щоб було навпаки.
Щоб 5% які влада створювали умови і при чому такі хороші ,щоб 95% вставляючих палок не змогли розвиток зупинити
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 16:58

А що весь розведений совкофілами срач на сторінках не плач Ярославни за справедливим совком і відсутністю якихось міфічних справедливих ліфтів?

Нет конечно.
Это допысувач сам, как обычно, придумал, что "плач".
В реальности же с моей стороны лишь описание ситуации.


Так осилити того чого не має - не можна
Один совок плачеться, другий на плакальщика ссилається...І жоден не пояснив чого плачуть

Это уже полное жлобство. Натуральное жлобство.
Рассматривать все действия через призму "чого..."

Из интереса разобраться с вопросом.

Я на відміну від совків-хоч сам придумати можу.. І це моя перевага.а ви й далі чекайте поки темники спустять, і пояснять що і де і за скільки писати можна

ключевое -- что дописувач придумывает, искажая конкретное мнение оппонента.
Или с потолка --- как сейчас с темныками.


Тикати ти можеш тільки своїм носом і в свою пяту точку , а тому не в розвинуті країни.
Розвинуті вони тому й розвинуті, що там 95% їх розвиваю і 5% чекають ,а різні там совкофіли хочуть щоб було навпаки.
Щоб 5% які влада створювали умови і при чому такі хороші ,щоб 95% вставляючих палок не змогли розвиток зупинити

Ага)))
поэтому байдены, мвфы и т.д. тыкают властям именно в их действия.
И там мало что о том, что повинен (обязан) зробити народ.
Для развития, для реформ.

В основном о том, какие условия должна создать власть для того, чтобы народ сам имел возможность развивать бизнес, отстаивать свои права и т.д.


я лишь только раскрыл глаза допысувачу :lol:
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 17:01

Допысувачу нужно осиливать элементарное --- хотя бы с собой и подписью разобраться.
Снять трусы или крестик.

потом можно подниматься на уровень повыше.
О власти, о населении и т.д.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 17:08

А що весь розведений совкофілами срач на сторінках не плач Ярославни за справедливим совком і відсутністю якихось міфічних справедливих ліфтів?

Шло нормальное обсуждение равенства возможностей, социальных лифтов.
Были разные мнения.

В "срач" перетворюють его допысувачи, лепящие ярлыки, образы и т.п.

Социальные лифты являются предметом мифическим для малограмотных людей.

поэтому свой уровень грамотности им приходится прикрывать переходом на личности, образами. Демонстрируя при этом ещё и уровень порядочности.

Самое плохое -- это 2 в 1)))
detroytred
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  #<1 ... 3813381438153816
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