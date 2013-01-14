А що весь розведений совкофілами срач на сторінках не плач Ярославни за справедливим совком і відсутністю якихось міфічних справедливих ліфтів?При чём тут справедливисть, ещё и совковая?budivelnik написав:Був у нас користувач бетонич - той все пояснював словом олігополія
Тепер є совкофіл - який всі суспільні процеси описує словом-ліфт...
В мене запитання
Перше - мої батьки вихідці з сіл Львівської і Черкаської областей , тато син продавця і домогосподарки , мама дочка кадрового військового і працівниці школи інтернату
Друге - мої батьки не мають вищої освіти і мали тільки середньо-технічну, не виросли вище інженера в будуправлінні і зам начальника цеха одного з львівських заводів
Третє - я і моя рідна сестра отримали вищу освіту (заочно) і на момент розвалу союзу не мали ніяких посад/капіталів/бізнесів/кумі олігархів...
Четверте - станом на сьогодні я причисляю себе до 5% найбагатших мешканців України , у владі не був.тендери не отримував і не вигравав.
Чи відношусь я і 5% багатших від мене (які на 99% йшли таким самим шляхом і з тих самих стартових позицій) до синів селян/робітників/інтелегентів - які є успішними і чогось добились?
Чи мають право багатші/бідніші від мене пробувати пробитись на вищі щабелі суспільства?
Якщо добються - вони будуть вважатись успішними , чи їхні досягнення будуть нівельовані совкофілами , бо виявиться що й деякі куми(або або деякі друзі/однокласники) цих успішних також чогось добились ?
Чи є справедливим ,що люди з низів за рахунок своєї праці вибиваються в 5% найбагатших
Якщо ж таких 4,99% ( ті які прийшли в 5% найбагатших) без совкових ліфтів - то чи можна назвати систему більш-менш справедливою ?
Якщо 95% не потрапили в 5% найбагатших( а це не можливо навіть математично) то чи можна стверджувати що їх відносний програш базується на тому що вони прикладали менше зусиль в порівнянні з 4,99% тих які потрапили наверх
Так що совкофіли - подумайте
Ваша совкова справедливість - це рівність голодних за колючим дротом таборів
Капіталістична нерівність - це хоч і не потрапиш в 0,01% еліти без спадково/корупціних рухів , але
-в 4,99% найбагатших можеш потрапити на протязі одного покоління навіть коли твій тато безбожно пив.
- в діапазон 5-30% найбагатших потрапиш якщо просто закінчиш вуз(училище) і просто будеш працювати без запоїв і дебошів
- в діапазон 30-80% потрапиш якщо просто будеш ходити на роботу
- в діапазон 80-100% - потрапиш якщо кількість випитого буде від 5 літрів в місяць
Каким боком ривнисть совковая?
Так осилити того чого не має - не можнаСтатью дописувач не в силах осилить.
Там не о справедливости совковой и ривности.
Там нет этих понятий в фундаменте.
Один совок плачеться, другий на плакальщика ссилається...І жоден не пояснив чого плачуть
Я на відміну від совків-хоч сам придумати можу.. І це моя перевага.а ви й далі чекайте поки темники спустять, і пояснять що і де і за скільки писати можнаКак обычно, допысувач сам придумал-приписал и героически ....
Тикати ти можеш тільки своїм носом і в свою пяту точку , а тому не в розвинуті країни.Допысувачу в развитые страны носом тыкают, а он всё к совку сводит.
Совкофил что ли)))
Розвинуті вони тому й розвинуті, що там 95% їх розвиваю і 5% чекають ,а різні там совкофіли хочуть щоб було навпаки.
Щоб 5% які влада створювали умови і при чому такі хороші ,щоб 95% вставляючих палок не змогли розвиток зупинити