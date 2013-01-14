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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 15 бер, 2018 16:45
budivelnik написав:
Був у нас користувач бетонич - той все пояснював словом олігополія
Тепер є совкофіл - який всі суспільні процеси описує словом-ліфт...
В мене запитання
Перше - мої батьки вихідці з сіл Львівської і Черкаської областей , тато син продавця і домогосподарки , мама дочка кадрового військового і працівниці школи інтернату
Друге - мої батьки не мають вищої освіти і мали тільки середньо-технічну, не виросли вище інженера в будуправлінні і зам начальника цеха одного з львівських заводів
Третє - я і моя рідна сестра отримали вищу освіту (заочно) і на момент розвалу союзу не мали ніяких посад/капіталів/бізнесів/кумі олігархів...
Четверте - станом на сьогодні я причисляю себе до 5% найбагатших мешканців України , у владі не був.тендери не отримував і не вигравав.
Чи відношусь я і 5% багатших від мене (які на 99% йшли таким самим шляхом і з тих самих стартових позицій) до синів селян/робітників/інтелегентів - які є успішними і чогось добились?
Чи мають право багатші/бідніші від мене пробувати пробитись на вищі щабелі суспільства?
Якщо добються - вони будуть вважатись успішними , чи їхні досягнення будуть нівельовані совкофілами , бо виявиться що й деякі куми(або або деякі друзі/однокласники) цих успішних також чогось добились ?
Чи є справедливим ,що люди з низів за рахунок своєї праці вибиваються в 5% найбагатших
Якщо ж таких 4,99% ( ті які прийшли в 5% найбагатших) без совкових ліфтів - то чи можна назвати систему більш-менш справедливою ?
Якщо 95% не потрапили в 5% найбагатших( а це не можливо навіть математично) то чи можна стверджувати що їх відносний програш базується на тому що вони прикладали менше зусиль в порівнянні з 4,99% тих які потрапили наверх
Так що совкофіли - подумайте
Ваша совкова справедливість - це рівність голодних за колючим дротом таборів
Капіталістична нерівність - це хоч і не потрапиш в 0,01% еліти без спадково/корупціних рухів , але
-в 4,99% найбагатших можеш потрапити на протязі одного покоління навіть коли твій тато безбожно пив.
- в діапазон 5-30% найбагатших потрапиш якщо просто закінчиш вуз(училище) і просто будеш працювати без запоїв і дебошів
- в діапазон 30-80% потрапиш якщо просто будеш ходити на роботу
- в діапазон 80-100% - потрапиш якщо кількість випитого буде від 5 літрів в місяць
При чём тут справедливисть, ещё и совковая?
Каким боком ривнисть совковая?
А що весь розведений совкофілами срач на сторінках не плач Ярославни за справедливим совком і відсутністю якихось міфічних справедливих ліфтів?
Статью дописувач не в силах осилить.
Там не о справедливости совковой и ривности.
Там нет этих понятий в фундаменте.
Так осилити того чого не має - не можна
Один совок плачеться, другий на плакальщика ссилається...І жоден не пояснив чого плачуть
Как обычно, допысувач сам придумал-приписал и героически ....
Я на відміну від совків-хоч сам придумати можу.. І це моя перевага.а ви й далі чекайте поки темники спустять, і пояснять що і де і за скільки писати можна
Допысувачу в развитые страны носом тыкают, а он всё к совку сводит.
Совкофил что ли)))
Тикати ти можеш тільки своїм носом і в свою пяту точку , а тому не в розвинуті країни.
Розвинуті вони тому й розвинуті, що там 95% їх розвиваю і 5% чекають ,а різні там совкофіли хочуть щоб було навпаки.
Щоб 5% які влада створювали умови і при чому такі хороші ,щоб 95% вставляючих палок не змогли розвиток зупинити
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
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budivelnik
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Додано: Чет 15 бер, 2018 16:58
А що весь розведений совкофілами срач на сторінках не плач Ярославни за справедливим совком і відсутністю якихось міфічних справедливих ліфтів?
Нет конечно.
Это допысувач сам, как обычно, придумал, что "плач".
В реальности же с моей стороны лишь описание ситуации.
Допысувач сам придумал, что "за справедливим совком".
Так осилити того чого не має - не можна
Один совок плачеться, другий на плакальщика ссилається...І жоден не пояснив чого плачуть
Это уже полное жлобство. Натуральное жлобство.
Рассматривать все действия через призму "чого..."
Из интереса разобраться с вопросом.
Я на відміну від совків-хоч сам придумати можу.. І це моя перевага.а ви й далі чекайте поки темники спустять, і пояснять що і де і за скільки писати можна
ключевое -- что дописувач придумывает, искажая конкретное мнение оппонента.
Или с потолка --- как сейчас с темныками.
Тикати ти можеш тільки своїм носом і в свою пяту точку , а тому не в розвинуті країни.
Розвинуті вони тому й розвинуті, що там 95% їх розвиваю і 5% чекають ,а різні там совкофіли хочуть щоб було навпаки.
Щоб 5% які влада створювали умови і при чому такі хороші ,щоб 95% вставляючих палок не змогли розвиток зупинити
Ага)))
поэтому байдены, мвфы и т.д. тыкают властям именно в их действия.
И там мало что о том, что повинен (обязан) зробити народ.
Для развития, для реформ.В основном о том, какие условия должна создать власть для того, чтобы народ сам имел возможность развивать бизнес, отстаивать свои права и т.д.
Власть создаёт условия, народ развивает страну, бизнес, себе зарабатывает и т.д. аж гай шумить.
Так во всех развитых странах.
Это только у допысувача всё через "пяту точку".
я лишь только раскрыл глаза допысувачу
Тыкаю его носом. В то, что говорят умные люди. И как делают умные люди. В развитых странах.
а он всё к совку скатывается... и образам, проискам ворогив.
Не может принять действительность.
Востаннє редагувалось detroytred
в Чет 15 бер, 2018 17:35, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 17:01
Допысувачу нужно осиливать элементарное --- хотя бы с собой и подписью разобраться.
Снять трусы или крестик.
потом можно подниматься на уровень повыше.
О власти, о населении и т.д.
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detroytred
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Додано: Чет 15 бер, 2018 17:59
Пропоную уважніше розглянути поняття ліфт.
Як на мене-спеціальні ліфти потрібні тільки в переході від хворого суспільства до здорового
Яскраві приклад
При відміні кріпосного права - потрібні ліфти які винесуть наверх думку раніше безправних кріпаків
При наданні прав жінкам - потрібні ліфти які винесуть наверх жінок
При переході від апартеїду в ЮАР - потрібні ліфти ,які винесуть наверх раніше безправне чорношкіре населення.
Тому в совку потрібні були спеціальні ліфти - які розбавлять кров генсеків свіжою кровю селян/робітників
Ми відходимо від хворого совка і будуємо здорову державу ,а при створенні здорової держави потрібно враховувати народну мудрість,яка зосереджена в приказках які показують хто може добитись успіху
Наприкладд
Під лежачий камінь - вода не тече
Вода- камінь точить
Бджола мала, а й та працює.
Без діла жить — тільки небо коптить.
Без діла слабіє сила.
Без охоти нема роботи.
Без роботи день роком стає.
Без сокири не тесляр — без голки не кравець.
Без труда нема плода.
Будеш трудиться — будеш кормиться.
Губами говори, а руками роби!
Де руки й охота, там скора робота.
Для нашого Федота не страшна робота.
Діло майстра величає!
Добре діло утіха, коли ділові не поміха.
Добре роби — добре й буде!
Добрий початок — половина діла.
Добра пряха на скіпку напряде.
Добре тому ковалеві, що на обидві руки кує!
За один раз не зітнеш дерева враз.
Заклопотався, як квочка коло курчат.
Зароблена копійка краща за крадений карбованець.
Кожна птичка своїм носиком живе.
Коли є до чого жагота, то кипить в руках робота.
Коли почав орати, то у сопілку не грати!
Лежачого хліба ніде нема.
Маленька праця краща за велике безділля.
На дерево дивись, як родить, а на чоловіка, як робить.
На охочого робочого діло найдеться.
Не в цім хороша, що чорноброва, а в тім, що діло робить.
Не взявшись за сокиру, хати не зробиш.
Не дивись на чоловіка, а на його діло.
Не кайся рано встати, а кайся довго спати.
Не місце красить чоловіка, а чоловік місце.
Не одежа красить людину, а добрі діла.
Не святі горшки ліплять, а прості люди.
Не сокира теше, а чоловік.
Недаром говориться, що діло майстра боїться.
Печені голуби не летять до губи.
Під лежачий камінь вода не тече.
Поки не упріти, поти не уміти.
По роботі пізнати майстра.
Праця чоловіка годує, а лінь марнує.
Працює, як чорний віл.
Працюй, як коняка, а їж, як собака.
Ранні пташки росу п'ють, а пізні — слізки ллють.
Рання пташка росу оббиває.
Роби до поту, а їж в охоту!
Робить, як чорний віл.
Роботі як не сядеш на шию, то вона тобі сяде.
Старається, як мурашка.
Того руки не болять, що уміють.
Треба нахилиться, щоб з криниці води напиться.
Труд чоловіка кормить.
Трудова копійка годує довіку.
Хочеш їсти калачі — не сиди на печі.
Хто багато робив, той і багато знає.
Хто в роботі, той і в турботі.
Хто рано підводиться, за тим і діло водиться.
Хто робить кревно, той ходить певно.
Хто що вміє, то і діє.
Хто що знає, тим і хліб заробляє.
Чесне діло роби сміло!
Щира праця мозолева.
Що ранком не зробиш, то вечором не згониш.
Щоб рибу їсти, треба в воду лізти.
Як без діла сидіти, то можна одубіти.
Як дбаєш, так і маєш.
Як ручки зароблять, так ніжки сходять.
Як для мене квінтесенцією цих приказок є ініціатива і праця для досягнення власного успіху
Тепер нехай совкофіли приведуть мені народні приказки,які б заохочували створення спеціальних ліфтів
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
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budivelnik
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Додано: Чет 15 бер, 2018 18:40
Допысувач опять проявил ...сгенерировал ком пословиц.
И каким-то боком привязывает к социальным лифтам.
Своими допысувачевскими связями.
Социальные лифты --- они не специальные. Не для переходных периодов.
Они бывают разные.
У нас сейчас:
В Украине также существуют социальные лифты, но до сих пор они были вырожденными. Потому что в нашей системе кумовство заменило конкуренцию, а деньги – интеллект и опыт. Поэтому социальный лифт поднимал не тех, кто выигрывал конкуренцию интеллектом, а тех, кто имел связи и платил деньги. Поэтому у нас чиновничья иерархия – пирамида денег и беспринципности, которой, например, полностью соответствовал такой кадр, как Янукович. Такая вырожденная суть украинских социальных лифтов имеет ряд побочных эффектов.
В развитых обществах социальные лифты на принципах:
трудом, настойчивостью, интеллектом. Конкуренцией и опытом.
Это непременный атрибут здорового развитого общества.
В развитых странах они есть и действуют.
Не нужно придумывать своё чучхе через "пяту точку".
Конраргументировать абсолютно естественное явление своим отсебятинным чучхе -- это свидетельство малограмотности. Аля шариковщины.
просто нужно поднять уровень ... вместо отсебятины малограмотной.
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detroytred
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