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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3814381538163817
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 22:31

Ну просто праздник какой-то...

http://news.liga.net/articles/politics/14914267-tema_dnya_ot_geroya_do_vraga_v_chem_gpu_obvinila_savchenko.htm
Сегодня генпрокурор на заседании Рады раскрыл яркие подробности того, в чем подозревают Савченко. Как утверждает Луценко, есть "неоспоримые доказательства" того, что депутат "лично планировала, лично вербовала и лично давала указания" по организации теракта в парламенте.


http://news.liga.net/news/politics/14913975-savchenko_prizvala_k_voennomu_perevorotu_eto_bylo_by_pravilno.htm
Народный депутат Надежда Савченко заявила, что военный переворот в Украине - "достаточно правильное событие".


Причем, что характерно:
На вопрос, планировала ли она теракт в Раде, Савченко ответила, что делает встречное заявление и обвиняет украинскую власть в преступлениях против украинского народа.


Перефразируя Галича:

Оказалась наша Надя
Не матью, а ...
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 22:32

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:поэтому, если это в мою сторону, то я прошу модераторов раз и навсегда поставить точку --- И ПРЯМО НАПИСАТЬ, ЧТО Я К МОДЕРАТОРАМ, МОДЕРАЦИИ И АДМИНИСТРАЦИИ ФОРУМА НЕ ИМЕЮ И НЕ ИМЕЛ АБСОЛЮТНО НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ.

Но это же элементарно определяется.
Вверху, в "шапке", выбираем "Пользователи", далее, в появившейся таблице "Найти пользователя" выбираем поле "Группа", жмем на треугольник, в выпадающем меню выбираем нужное нам - "Администраторы" или "Супермодераторы" (можно даже выбрать "Бета тестеры" :)) и видим, сколько их и их ники.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 22:45

  Sommer написав:http://news.liga.net/articles/politics/14914267-tema_dnya_ot_geroya_do_vraga_v_chem_gpu_obvinila_savchenko.htm
Сегодня генпрокурор на заседании Рады раскрыл яркие подробности того, в чем подозревают Савченко. Как утверждает Луценко, есть "неоспоримые доказательства" того, что депутат "лично планировала, лично вербовала и лично давала указания" по организации теракта в парламенте.


По словам главы ГПУ, террористы планировали "уничтожить гранатами" две ложи в зале ВР, "минометами обрушить" купол парламента, а "автоматами добивать выживших".

http://news.liga.net/articles/politics/ ... chenko.htm
И всё это одновременно - во время того, как минометами обрушивают купол, в зале ВР террористы бросают гранаты и стреляют в выживших после взрывов гранат из автоматов?

Подобный опус уже был опубликован:
Рубан перевозил оружие с целью:
- обстрела ВР во время пребывания там Президента, руководителей силовых структур и др. госслужащих, а накже нардепов с целью их убийства.
- после этого, ночью, напасть на помещения Порошенко, Авакова, Яценюка, Турчинова и повторно убить их.

Или наоборот, сперва ночью убить их в их домах, а потом повторно убить в ВР.

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 22:45

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Sommer написав:Перефразируя Галича:

Оказалась наша Надя
Не матью, а ...

Та дурко вона. Уявила себе Жаною Дарк, яка врятує Україну. Раз не виходить на виборах, значить треба організувати повстання. Тут не прокурор, а псіхіатр потрібен...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 23:26

lapay
Она не дурко. Она авантюристка по натуре.

Дурки ти, хто ее раскрутили-подняли.
А потом переобулись на бегу ...
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 23:36

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Она не дурко. Она авантюристка по натуре.

В неї типова "зоряна хвороба". Неадекватне сприймання реальності. Своя хвиля, як у французської попередниці.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 23:36

yanyura
Да это допысувачу до лампочки.
Я ему предлагал обратиться к администрации, к д. Саше, хоть к кому.
Его ответ --- д. Саша якобы сам не без греха, замечен в дописах под другим ником...

Ему хоть ... в глаза))
Мазохист. Отирается на форуме, где администрация ... Предлагал, выдвигал претензии и обвинения и к ней в якобы ворогу пидигруэ. На ветке есть эти его дописи. Не первый раз клевещет в мой адрес относительно связи с администрацией и модерацией.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 00:17

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Мазохист.

Он вовсе не мазохист. Вот наиболее точная характеристика его эго - http://psihomed.com/zavyishennaya-samootsenka/
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