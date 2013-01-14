Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Сегодня генпрокурор на заседании Рады раскрыл яркие подробности того, в чем подозревают Савченко. Как утверждает Луценко, есть "неоспоримые доказательства" того, что депутат "лично планировала, лично вербовала и лично давала указания" по организации теракта в парламенте.
detroytred написав:поэтому, если это в мою сторону, то я прошу модераторов раз и навсегда поставить точку --- И ПРЯМО НАПИСАТЬ, ЧТО Я К МОДЕРАТОРАМ, МОДЕРАЦИИ И АДМИНИСТРАЦИИ ФОРУМА НЕ ИМЕЮ И НЕ ИМЕЛ АБСОЛЮТНО НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ.
Но это же элементарно определяется. Вверху, в "шапке", выбираем "Пользователи", далее, в появившейся таблице "Найти пользователя" выбираем поле "Группа", жмем на треугольник, в выпадающем меню выбираем нужное нам - "Администраторы" или "Супермодераторы" (можно даже выбрать "Бета тестеры" ) и видим, сколько их и их ники.
Сегодня генпрокурор на заседании Рады раскрыл яркие подробности того, в чем подозревают Савченко. Как утверждает Луценко, есть "неоспоримые доказательства" того, что депутат "лично планировала, лично вербовала и лично давала указания" по организации теракта в парламенте.
По словам главы ГПУ, террористы планировали "уничтожить гранатами" две ложи в зале ВР, "минометами обрушить" купол парламента, а "автоматами добивать выживших".
Рубан перевозил оружие с целью: - обстрела ВР во время пребывания там Президента, руководителей силовых структур и др. госслужащих, а накже нардепов с целью их убийства. - после этого, ночью, напасть на помещения Порошенко, Авакова, Яценюка, Турчинова и повторно убить их.
Или наоборот, сперва ночью убить их в их домах, а потом повторно убить в ВР.
yanyura Да это допысувачу до лампочки. Я ему предлагал обратиться к администрации, к д. Саше, хоть к кому. Его ответ --- д. Саша якобы сам не без греха, замечен в дописах под другим ником...
Ему хоть ... в глаза)) Мазохист. Отирается на форуме, где администрация ... Предлагал, выдвигал претензии и обвинения и к ней в якобы ворогу пидигруэ. На ветке есть эти его дописи. Не первый раз клевещет в мой адрес относительно связи с администрацией и модерацией.