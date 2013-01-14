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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3815381638173818
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:41

Таємний ізолятор СБУ | фільм-розслідування Громадського

https://www.youtube.com/watch?v=BTZJlKztJLA
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:29

Рыбак (нардеп от БПП) -- Савченко не герой Украины и т.д.
Так а кто ей звание это присвоил?))


Рыбак: не поддержали поправки к *закону Лозинского*, потому что правки зачитывались с трибуны и принять решение-осознать их так нельзя. Мы же не стадо...
Кто уже многократно голосовал вот так с правками с трибуны?
detroytred
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