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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:41
Таємний ізолятор СБУ | фільм-розслідування Громадського
Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:29
Рыбак (нардеп от БПП) -- Савченко не герой Украины и т.д.
Так а кто ей звание это присвоил?))
Рыбак: не поддержали поправки к *закону Лозинского*, потому что правки зачитывались с трибуны и принять решение-осознать их так нельзя. Мы же не стадо...
Кто уже многократно голосовал вот так с правками с трибуны?
Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:47
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Бюджет-2015 -
Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:09
Ляшко:
* Задача президента — сделать все для освобождения Савченко", — заявил лидер Радикальной партии.
"Пусть лучше себя на нее обменяет", — добавил Ляшко.
Он отметил, что Савченко является символом украинской борьбы, и добавил, что и сам готов отправиться в Россию, если это поможет ей выйти на свободу.*
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