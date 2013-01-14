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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:08
Я поражаюсь.
Ну возьми и промолчи, или признай *ошибся, понял-узнал, изменил мнение*, или вообще о космических кораблях отвечай.
Но когда премьер отвечает *имейте совесть ... для поднятия пенсий всл нужно изменение в закон*, а потом через полмесяца без изменения закона заявляет, что кабмин повысит пенсии.
Или как в сюжете Громадського выше.
Или Ляшко, или Винник, или Тимошенко и т.д.
Ну как так можно..
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detroytred
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:12
yarg lapay
По-моему, я чётко обозначил, что речь не об ошибках!
lapay
Дело Савченко в Савченко.
А поведение-поступки других лиц в их поведение-поступках.
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detroytred
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:17
detroytred написав:
Ну как так можно..
А хіба можна інакше? Це ж політика. Подивіться, врешті-решт, хоч кілька серій "Карткового будинку", щоб не дивуватись елементарним речам.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:24
lapay
)))
А чего же Вы об этом не упомянули, когда я допысувачу разъясняю эти элементарные вещи (при обсуждении вопроса власти), а он в ответ ... об огульном обвинении можновладцив с моей стороны.
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detroytred
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:40
lapay
Другой момент: на моё мнение, европейские стандарты в таких случаях вынуждают публичных людей просто или промолчать, или уйти от ответа, или (что является лучшим вариантом) - признать ошибку.
Поэтому там так в основном и поступают.
У нас же...
Именно на это я обратил внимание.
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detroytred
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:47
lapay
И ещё вопрос - повторно предлагая мне посмотреть *Картковий будинок*, чтобы не дивуватися, я так понимаю, Вы мою реплику *как так можно...* принимаете за удивление, а не возмущение?)))
Вы меня удивили.
О таком варианте от Вас я даже предположить не мог, поэтому проигнорировал тогда Ваше предложение о посмотреть *КБ*.
З.Ы. я понимаю, что далёк от знания политики, но не ожидал, что в Ваших глазах, настолько.
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detroytred
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