Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:27

lapay

Вы привели примеры (об уходе в отставку и т.п.), которые для нас, согласен, пока очень далеки.

Но я не о них говорил, а именно о первых простейших критериях -- промолчать, сказать помягче (после своей же ошибки), не валить на других, и если уж резко и на других (например, эту Савченко якобы кто-то возвеличил, та же Тимошенко, а я никоим якобы боком), то признать ошибку, свой бок)).



То есть, это не столько я идеализирую, сколько Вы мои требования к политикам преувеличиваете.



От того, что во всех указанных выше примерах должностные лица повели себя хоть немного! по-европейски уж точно всё продолжило бы працювати.



Первые шаги в Европу нужно-то начинать делать.

Необходимо.



Убегают-то все!!!

В Нидерландах министра за слова о рфии (рфии!!!) в отставку пришлось.

Стандарты...

А тут хотя бы первые шаги.

Какие же у меня завышенные требования?