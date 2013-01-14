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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:59
lapay
Так органы соответствующие предъявляют.
И мы опять не понимаем друг друга))
Я не о том, что винники не должны предъявлять за совершенное ею.
А о том, что они помимо этих обвинений говорят. Что кто-то!!!)) Савченко вознёс, а мы видели-знали-убеждены, что *условием освобождения была вербовка*.
Разве Гонтареву хотели уволить?))
Для того, чтобы могли уволить, нужно для начала захотеть уволить.
Захотеть кому?))
Это из серии, что и многих И.О. не могут назначить.
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detroytred
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