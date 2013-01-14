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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:59
lapay
Так органы соответствующие предъявляют.
И мы опять не понимаем друг друга))
Я не о том, что винники не должны предъявлять за совершенное ею.
А о том, что они помимо этих обвинений говорят. Что кто-то!!!)) Савченко вознёс, а мы видели-знали-убеждены, что *условием освобождения была вербовка*.
Разве Гонтареву хотели уволить?))
Для того, чтобы могли уволить, нужно для начала захотеть уволить.
Захотеть кому?))
Это из серии, что и многих И.О. не могут назначить.
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detroytred
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:16
detroytred написав:
Я не о том, что винники не должны предъявлять за совершенное ею.
А о том, что они помимо этих обвинений говорят. Что кто-то!!!)) Савченко вознёс, а мы видели-знали-убеждены, что *условием освобождения была вербовка*.
Хіба так тільки Вінник думає і каже? Тоді не знали, зараз побачили, по результатам, так би мовити. В чому проблема?
Ви ж хотіли, щоб визнавали помилки? От він і визнає - помилково повірили, дали Героя, депутатство, доступ до секретних матеріалів і т.д.
detroytred написав:
Разве Гонтареву хотели уволить?))
Для того, чтобы могли уволить, нужно для начала захотеть уволить.
Захотеть кому?))
Это из серии, что и многих И.О. не могут назначить.
Так це не важливо - не хотіли, чи не могли зігнати більшість в Раді. В нас не король/королева приймає відставку, а Рада. Довго і нудно. Тому західний механізм - скандал-вибачення-відставка - в нас не працює.
Правила треба змінювати, а тоді вже вимагати, щоб було як у людей.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 19:50
lapay
После того, как я привёл пример и Винника, и Ляшко, ещё и указал не Винник, а винники, то вопрос - *Хiба так ТIльки Винник думаэ та кажэ?* - даже доречний))
Всё несколько иначе.
Не *от вин и визнаэ (помилки*, а -- они говорят, что это кто-то)) Савченко возносил и т.д.
Ещё и на вопрос о качестве работы спецслужб Винник ответил, что -- нормально...
В то время, когда, оказывается, что даже он (не специалист) *убеждён, что условием освобождения была вербовка* и бросались разные условия содержания-отношение к Савченко и всем другим бранцям.
Непонятно откуда Вы вообще взяли теперь то, что он вызнав помилки свои.
2. На то, что хотят, то бильшисть в Раде сгоняется. Запросто.
А за отставку Гонтаревой ещё и оппа с радикалами голосов дала бы с избытком.
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detroytred
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