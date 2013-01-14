Додано: П'ят 16 бер, 2018 19:50

lapay

После того, как я привёл пример и Винника, и Ляшко, ещё и указал не Винник, а винники, то вопрос - *Хiба так ТIльки Винник думаэ та кажэ?* - даже доречний))



Всё несколько иначе.

Не *от вин и визнаэ (помилки*, а -- они говорят, что это кто-то)) Савченко возносил и т.д.



Ещё и на вопрос о качестве работы спецслужб Винник ответил, что -- нормально...

В то время, когда, оказывается, что даже он (не специалист) *убеждён, что условием освобождения была вербовка* и бросались разные условия содержания-отношение к Савченко и всем другим бранцям.



Непонятно откуда Вы вообще взяли теперь то, что он вызнав помилки свои.



2. На то, что хотят, то бильшисть в Раде сгоняется. Запросто.

А за отставку Гонтаревой ещё и оппа с радикалами голосов дала бы с избытком.