Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay Так органы соответствующие предъявляют. И мы опять не понимаем друг друга)) Я не о том, что винники не должны предъявлять за совершенное ею. А о том, что они помимо этих обвинений говорят. Что кто-то!!!)) Савченко вознёс, а мы видели-знали-убеждены, что *условием освобождения была вербовка*.
Разве Гонтареву хотели уволить?)) Для того, чтобы могли уволить, нужно для начала захотеть уволить. Захотеть кому?))
Это из серии, что и многих И.О. не могут назначить.
detroytred написав:Я не о том, что винники не должны предъявлять за совершенное ею. А о том, что они помимо этих обвинений говорят. Что кто-то!!!)) Савченко вознёс, а мы видели-знали-убеждены, что *условием освобождения была вербовка*.
Хіба так тільки Вінник думає і каже? Тоді не знали, зараз побачили, по результатам, так би мовити. В чому проблема? Ви ж хотіли, щоб визнавали помилки? От він і визнає - помилково повірили, дали Героя, депутатство, доступ до секретних матеріалів і т.д.
detroytred написав:Разве Гонтареву хотели уволить?)) Для того, чтобы могли уволить, нужно для начала захотеть уволить. Захотеть кому?))
Это из серии, что и многих И.О. не могут назначить.
Так це не важливо - не хотіли, чи не могли зігнати більшість в Раді. В нас не король/королева приймає відставку, а Рада. Довго і нудно. Тому західний механізм - скандал-вибачення-відставка - в нас не працює. Правила треба змінювати, а тоді вже вимагати, щоб було як у людей.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay После того, как я привёл пример и Винника, и Ляшко, ещё и указал не Винник, а винники, то вопрос - *Хiба так ТIльки Винник думаэ та кажэ?* - даже доречний))
Всё несколько иначе. Не *от вин и визнаэ (помилки*, а -- они говорят, что это кто-то)) Савченко возносил и т.д.
Ещё и на вопрос о качестве работы спецслужб Винник ответил, что -- нормально... В то время, когда, оказывается, что даже он (не специалист) *убеждён, что условием освобождения была вербовка* и бросались разные условия содержания-отношение к Савченко и всем другим бранцям.
Непонятно откуда Вы вообще взяли теперь то, что он вызнав помилки свои.
2. На то, что хотят, то бильшисть в Раде сгоняется. Запросто. А за отставку Гонтаревой ещё и оппа с радикалами голосов дала бы с избытком.
«Мы подчеркиваем, что мы будем настаивать на принятии Плана действий по членству в НАТО для Украины. Я уже, кстати, отдал распоряжение готовить проект поправок в Конституцию Украины, который на уровне основного закона закрепит наше стремление к вступлению в НАТО, к вступлению в ЕС», - сказал он.
Но как же? 1 декабря 2017 года Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что в Украине пройдет референдум о членстве в Европейском Союзе. "Мы твердо держим курс евроатлантической интеграции, - и даже не сомневайтесь, что в обозримом будущем в Украине пройдут референдумы и о вступлении в НАТО, и о членстве в Европейском Союзе", - заявил Президент https://ru.slovoidilo.ua/promise/45333.html
З.Ы. почему не провести сначала референдум? Ведь уже народ должен поддержать западный вектор.