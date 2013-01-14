RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3817381838193820
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:59

lapay
Так органы соответствующие предъявляют.
И мы опять не понимаем друг друга))
Я не о том, что винники не должны предъявлять за совершенное ею.
А о том, что они помимо этих обвинений говорят. Что кто-то!!!)) Савченко вознёс, а мы видели-знали-убеждены, что *условием освобождения была вербовка*.

Разве Гонтареву хотели уволить?))
Для того, чтобы могли уволить, нужно для начала захотеть уволить.
Захотеть кому?))

Это из серии, что и многих И.О. не могут назначить.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19877
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1157 раз.
Подякували: 2686 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:16

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Я не о том, что винники не должны предъявлять за совершенное ею.
А о том, что они помимо этих обвинений говорят. Что кто-то!!!)) Савченко вознёс, а мы видели-знали-убеждены, что *условием освобождения была вербовка*.

Хіба так тільки Вінник думає і каже? Тоді не знали, зараз побачили, по результатам, так би мовити. В чому проблема?
Ви ж хотіли, щоб визнавали помилки? От він і визнає - помилково повірили, дали Героя, депутатство, доступ до секретних матеріалів і т.д. :)
  detroytred написав:Разве Гонтареву хотели уволить?))
Для того, чтобы могли уволить, нужно для начала захотеть уволить.
Захотеть кому?))

Это из серии, что и многих И.О. не могут назначить.

Так це не важливо - не хотіли, чи не могли зігнати більшість в Раді. В нас не король/королева приймає відставку, а Рада. Довго і нудно. Тому західний механізм - скандал-вибачення-відставка - в нас не працює.
Правила треба змінювати, а тоді вже вимагати, щоб було як у людей.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5483
З нами з: 01.08.15
Подякував: 718 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 19:50

lapay
После того, как я привёл пример и Винника, и Ляшко, ещё и указал не Винник, а винники, то вопрос - *Хiба так ТIльки Винник думаэ та кажэ?* - даже доречний))

Всё несколько иначе.
Не *от вин и визнаэ (помилки*, а -- они говорят, что это кто-то)) Савченко возносил и т.д.

Ещё и на вопрос о качестве работы спецслужб Винник ответил, что -- нормально...
В то время, когда, оказывается, что даже он (не специалист) *убеждён, что условием освобождения была вербовка* и бросались разные условия содержания-отношение к Савченко и всем другим бранцям.

Непонятно откуда Вы вообще взяли теперь то, что он вызнав помилки свои.

2. На то, что хотят, то бильшисть в Раде сгоняется. Запросто.
А за отставку Гонтаревой ещё и оппа с радикалами голосов дала бы с избытком.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19877
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1157 раз.
Подякували: 2686 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 20:22

https://ru.slovoidilo.ua/2018/03/16/nov ... nstituciyu

«Мы подчеркиваем, что мы будем настаивать на принятии Плана действий по членству в НАТО для Украины. Я уже, кстати, отдал распоряжение готовить проект поправок в Конституцию Украины, который на уровне основного закона закрепит наше стремление к вступлению в НАТО, к вступлению в ЕС», - сказал он.

Но как же?
1 декабря 2017 года Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что в Украине пройдет референдум о членстве в Европейском Союзе. "Мы твердо держим курс евроатлантической интеграции, - и даже не сомневайтесь, что в обозримом будущем в Украине пройдут референдумы и о вступлении в НАТО, и о членстве в Европейском Союзе", - заявил Президент
https://ru.slovoidilo.ua/promise/45333.html

З.Ы. почему не провести сначала референдум?
Ведь уже народ должен поддержать западный вектор.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19877
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1157 раз.
Подякували: 2686 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3817381838193820
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Украина-2012: статистика «пакращення»
ТупУм » Пон 14 січ, 2013 16:07
5 13244
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2017 09:42
PSPoldman
Это болезненный самообман, что вся Украина хочет в ЕС 1 ... 17, 18, 19
ТупУм » Сер 21 сер, 2013 11:05
183 78582
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
Украина погрязла в долгах
НИЧОСИ » Суб 24 жов, 2015 08:47
0 4703
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2015 08:47
НИЧОСИ
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.