Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay Так органы соответствующие предъявляют. И мы опять не понимаем друг друга)) Я не о том, что винники не должны предъявлять за совершенное ею. А о том, что они помимо этих обвинений говорят. Что кто-то!!!)) Савченко вознёс, а мы видели-знали-убеждены, что *условием освобождения была вербовка*.
Разве Гонтареву хотели уволить?)) Для того, чтобы могли уволить, нужно для начала захотеть уволить. Захотеть кому?))
Это из серии, что и многих И.О. не могут назначить.
detroytred написав:Я не о том, что винники не должны предъявлять за совершенное ею. А о том, что они помимо этих обвинений говорят. Что кто-то!!!)) Савченко вознёс, а мы видели-знали-убеждены, что *условием освобождения была вербовка*.
Хіба так тільки Вінник думає і каже? Тоді не знали, зараз побачили, по результатам, так би мовити. В чому проблема? Ви ж хотіли, щоб визнавали помилки? От він і визнає - помилково повірили, дали Героя, депутатство, доступ до секретних матеріалів і т.д.
detroytred написав:Разве Гонтареву хотели уволить?)) Для того, чтобы могли уволить, нужно для начала захотеть уволить. Захотеть кому?))
Это из серии, что и многих И.О. не могут назначить.
Так це не важливо - не хотіли, чи не могли зігнати більшість в Раді. В нас не король/королева приймає відставку, а Рада. Довго і нудно. Тому західний механізм - скандал-вибачення-відставка - в нас не працює. Правила треба змінювати, а тоді вже вимагати, щоб було як у людей.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay После того, как я привёл пример и Винника, и Ляшко, ещё и указал не Винник, а винники, то вопрос - *Хiба так ТIльки Винник думаэ та кажэ?* - даже доречний))
Всё несколько иначе. Не *от вин и визнаэ (помилки*, а -- они говорят, что это кто-то)) Савченко возносил и т.д.
Ещё и на вопрос о качестве работы спецслужб Винник ответил, что -- нормально... В то время, когда, оказывается, что даже он (не специалист) *убеждён, что условием освобождения была вербовка* и бросались разные условия содержания-отношение к Савченко и всем другим бранцям.
Непонятно откуда Вы вообще взяли теперь то, что он вызнав помилки свои.
2. На то, что хотят, то бильшисть в Раде сгоняется. Запросто. А за отставку Гонтаревой ещё и оппа с радикалами голосов дала бы с избытком.
«Мы подчеркиваем, что мы будем настаивать на принятии Плана действий по членству в НАТО для Украины. Я уже, кстати, отдал распоряжение готовить проект поправок в Конституцию Украины, который на уровне основного закона закрепит наше стремление к вступлению в НАТО, к вступлению в ЕС», - сказал он.
Но как же? 1 декабря 2017 года Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что в Украине пройдет референдум о членстве в Европейском Союзе. "Мы твердо держим курс евроатлантической интеграции, - и даже не сомневайтесь, что в обозримом будущем в Украине пройдут референдумы и о вступлении в НАТО, и о членстве в Европейском Союзе", - заявил Президент https://ru.slovoidilo.ua/promise/45333.html
З.Ы. почему не провести сначала референдум? Ведь уже народ должен поддержать западный вектор.
«Мы подчеркиваем, что мы будем настаивать на принятии Плана действий по членству в НАТО для Украины. Я уже, кстати, отдал распоряжение готовить проект поправок в Конституцию Украины, который на уровне основного закона закрепит наше стремление к вступлению в НАТО, к вступлению в ЕС», - сказал он.
Но как же? 1 декабря 2017 года Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что в Украине пройдет референдум о членстве в Европейском Союзе. "Мы твердо держим курс евроатлантической интеграции, - и даже не сомневайтесь, что в обозримом будущем в Украине пройдут референдумы и о вступлении в НАТО, и о членстве в Европейском Союзе", - заявил Президент https://ru.slovoidilo.ua/promise/45333.html
З.Ы. почему не провести сначала референдум? Ведь уже народ должен поддержать западный вектор.
Для начала надо, чтобы Президент Украины прочитал Конституцию Украины:
Конституція України ... Стаття 104. ... Президент України складає таку присягу:
"Я, (ім'я та прізвище), волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі". ... Стаття 156. Законопроект про внесення змін до розділу I "Загальні засади", розділу III "Вибори. Референдум" і розділу XIII "Внесення змін до Конституції України" подається до Верховної Ради України Президентом України або не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України і, за умови його прийняття не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України, затверджується всеукраїнським референдумом, який призначається Президентом України.
Прикольно З одного боку заявки що тільки влада відповідає за майбутнє З другого боку заявки -тільки референдум... Нагадало старий анекдот про демократію Іван з Миколою позичили в Петра 1000 грн , а потім шляхом відкритого голосування проголосували за рішення що Іван з Миколою не будуть віддавати Петру 1000 грн Два було за таке рішення-один проти... Все демократично ,підкопатись ні до чого... От тільки питання-як там з абсолютною справедливістю?
Тому мені цікаво 1 Хто з тут присутніх проти вступу в НАТО 2 Хто з тут присутніх знає організацію, крім НАТО-яка б змогла нам захистити свою незалежність від росії 3 Хто з тут присутніх знає організацію яка б не тільки змогла,а й дієво допомогла нам захиститись.
Простий тест на зрадофілів і совкофілів... Тепер продовження тесту для визначення фантазерів і реалістів 4 Хто з тут присутніх вважає що значна частка пенсіонерів чи жителів ОРДЛО і Криму проголосує за рішення вступу держави до НАТО 5 Хто з тут присутніх вважає , що потрібно прислухатись до рішення нефахівців в цій галузі ризикуючи незалежністю держави?
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik написав:Прикольно З одного боку заявки що тільки влада відповідає за майбутнє З другого боку заявки -тільки референдум... Нагадало старий анекдот про демократію Іван з Миколою позичили в Петра 1000 грн , а потім шляхом відкритого голосування проголосували за рішення що Іван з Миколою не будуть віддавати Петру 1000 грн Два було за таке рішення-один проти... Все демократично ,підкопатись ні до чого... От тільки питання-як там з абсолютною справедливістю?
Тому мені цікаво 1 Хто з тут присутніх проти вступу в НАТО 2 Хто з тут присутніх знає організацію, крім НАТО-яка б змогла нам захистити свою незалежність від росії 3 Хто з тут присутніх знає організацію яка б не тільки змогла,а й дієво допомогла нам захиститись.
Простий тест на зрадофілів і совкофілів... Тепер продовження тесту для визначення фантазерів і реалістів 4 Хто з тут присутніх вважає що значна частка пенсіонерів чи жителів ОРДЛО і Криму проголосує за рішення вступу держави до НАТО 5 Хто з тут присутніх вважає , що потрібно прислухатись до рішення нефахівців в цій галузі ризикуючи незалежністю держави?
В отличие от вас, пишущие здесь уважают законы своей страны, в т.ч. главный - Конституцию Украины, а не пытаются подстроить ее "под себя", придумывая различные оговорки, чтобы обойти ее статьи.-
1 Я не обхожу і поважаю закони , я їх навіть виконую,при чому не тільки ті де описані мої права,а й ті де йдеться про мої обовязки 2 Чи є в Конституції обовязок захищати свою Державу? Якщо є - то я пробую її захистити не тільки від росії ,а й від іді.отів ,які здурі пробують себе в концтабір відправити 3 В конституції нічого не написано про ваші/мої дії коли ми бачимо самогубця, який хоче дроти високої напруги в басейн засунути де сам і плаває. Ви напевно будете поважати його права і дасьте йому право спалити себе+Вас+всіх плаваючих в басейні Я ризикну і спробую втопити його до того -коли він зможе реалізувати свій план.
Чиї дії будуть а - правильними б - справедливими в - доцільними Ваші чи мої?
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik написав:От тільки питання-як там з абсолютною справедливістю?
Тому мені цікаво 1 Хто з тут присутніх проти вступу в НАТО
Я категорично проти. Потенційний вступ України до НАТО означатиме суттєве підвищення градусу протистояння по лінії Москва-Вашингтон. Військові об'єкти НАТО на території України стануть першочерговою ціллю Росії у випадку глобального збройного конфлікту. Україна в такому разу стане полем бою між Росією та НАТО, як колись Корея, Вьєтнам чи Афганістан. Це потягне катастрофічні наслідки для України, загибель мільйонів людей.
Можливо, ви вважаєте Росію абсолютним злом, винищити яке слід за будь-яку ціну, навіть ціною знищення України і українців. Категорично не поділяю таку позицію.
3 Хто з тут присутніх знає організацію яка б не тільки змогла,а й дієво допомогла нам захиститись.
Найкращим захистом буде позаблоковий нейтральний статус України. Вдале маневрування і балансування між Заходом та Сходом. Пошук вигід від транзитного положення. Захист своїх власних інтересів, економічний прагматизм, а не заідеологізованість. З усіма домовлятись, торгувати, шукати найкращих для себе умов. Пам'ятати, що немає вічних друзів та ворогів, вічні мають бути лише національні інтереси. У Фінляндії колись теж СРСР захопив частину території, але ця країна обрала нейтралітет і прагматизм.