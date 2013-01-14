Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:14

Прикольно

З одного боку заявки що тільки влада відповідає за майбутнє

З другого боку заявки -тільки референдум...

Нагадало старий анекдот про демократію

Іван з Миколою позичили в Петра 1000 грн , а потім шляхом відкритого голосування проголосували за рішення що Іван з Миколою не будуть віддавати Петру 1000 грн

Два було за таке рішення-один проти...

Все демократично ,підкопатись ні до чого...

От тільки питання-як там з абсолютною справедливістю?



Тому мені цікаво

1 Хто з тут присутніх проти вступу в НАТО

2 Хто з тут присутніх знає організацію, крім НАТО-яка б змогла нам захистити свою незалежність від росії

3 Хто з тут присутніх знає організацію яка б не тільки змогла,а й дієво допомогла нам захиститись.



Простий тест на зрадофілів і совкофілів...

Тепер продовження тесту для визначення фантазерів і реалістів

4 Хто з тут присутніх вважає що значна частка пенсіонерів чи жителів ОРДЛО і Криму проголосує за рішення вступу держави до НАТО

5 Хто з тут присутніх вважає , що потрібно прислухатись до рішення нефахівців в цій галузі ризикуючи незалежністю держави?

http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення