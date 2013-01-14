Додано: Суб 17 бер, 2018 09:16

yanyura

Тут у допысувача не 25, а опять 125.



Неспособность полная осилить элементарное, что можно быть целиком и полностью за европейский выбор и при этом объективно рассматривать происходящие процессы, действия, поступки и т.д.



Допысувач со своей логикой, как обычно, откопал повод о совкофильстве-зрадофильстве.

С логикой аля позавчерашней моей связи с модераторами после пришедшего к нему какого-то нестандартного ответа.

И как с гуся вода))) вылез и дописуэ)))



Дописувачу

разобраться в сути моего сообщения выше о референдуме и изменениях в Конституцию дописувачу не под силу.

Раз он углядел в нём противоречие у меня (у меня!!!) по вопросу ответственности власти. С потолка...

Он воюет))) . через такие очки неспособность к восприятию текста зашкаливает все пределы.