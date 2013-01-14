|
|
|
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 17 бер, 2018 09:16
yanyura
Тут у допысувача не 25, а опять 125.
Неспособность полная осилить элементарное, что можно быть целиком и полностью за европейский выбор и при этом объективно рассматривать происходящие процессы, действия, поступки и т.д.
Допысувач со своей логикой, как обычно, откопал повод о совкофильстве-зрадофильстве.
С логикой аля позавчерашней моей связи с модераторами после пришедшего к нему какого-то нестандартного ответа.
И как с гуся вода))) вылез и дописуэ)))
Дописувачу
разобраться в сути моего сообщения выше о референдуме и изменениях в Конституцию дописувачу не под силу.
Раз он углядел в нём противоречие у меня (у меня!!!) по вопросу ответственности власти. С потолка...
Он воюет))) . через такие очки неспособность к восприятию текста зашкаливает все пределы.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 19881
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1157 раз.
- Подякували: 2686 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 бер, 2018 09:31
Для шариковых
Речь не о правильно-неправильно, целесообразно-нецелесообразно, речь о средствах и способах.
Ничто не мешает власти потратить усилия не на набивание своих карманов и борьбу за власть, а направить эти средства и усилия на объективное информирование-объяснение народу о правильности-целесообразности европейского вектора и севантл. союза.
Грубо: вместо массы пиара себя повышение знаний населения.
Тем более, что после росагрессии доля и значение кримских и донб.противников евровектора кардинально упала.
В то время как сторонников везде возросла.
Но допысувач воспринимает всё в своей)) плоскости.
Поэтому прибегает к подмене предмета и уводу к образным примерам о самогубцях.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 19881
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1157 раз.
- Подякували: 2686 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 бер, 2018 09:35
Ветка превратилась в монолог имени detroytred. Неинтересно - отписываюсь. Реально нужно делать ограничения на количество постов в одной ветке!
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 2212
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 319 раз.
- Подякували: 424 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 бер, 2018 09:39
Tegularius
Ваше право считать, как хотите.
Но попробуйте обосновать, что Украина может обеспечить себе этот внеблоковый статус.
Если бы это было так просто, то множество стран заявило *мы нейтральны*. И всё))
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 19881
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1157 раз.
- Подякували: 2686 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 бер, 2018 09:47
BIGor
Если в Вашу сторону будет такой поток лжи и клеветы, претензий, обвинений с потолка, как в мою, так и Вы замоноложите.
Я учёл Ваше мнение.
Но пока оно всё тоже из рядов ...
Поэтому подожду ещё других.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 19881
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1157 раз.
- Подякували: 2686 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|5
|13246
|
|
|183
|78607
|
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
|
|0
|4704
|
реклама
|