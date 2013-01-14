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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3818381938203821
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 09:16

yanyura
Тут у допысувача не 25, а опять 125.

Неспособность полная осилить элементарное, что можно быть целиком и полностью за европейский выбор и при этом объективно рассматривать происходящие процессы, действия, поступки и т.д.

Допысувач со своей логикой, как обычно, откопал повод о совкофильстве-зрадофильстве.
С логикой аля позавчерашней моей связи с модераторами после пришедшего к нему какого-то нестандартного ответа.
И как с гуся вода))) вылез и дописуэ)))

Дописувачу
разобраться в сути моего сообщения выше о референдуме и изменениях в Конституцию дописувачу не под силу.
Раз он углядел в нём противоречие у меня (у меня!!!) по вопросу ответственности власти. С потолка...
Он воюет))) . через такие очки неспособность к восприятию текста зашкаливает все пределы.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 09:31

Для шариковых

Речь не о правильно-неправильно, целесообразно-нецелесообразно, речь о средствах и способах.

Ничто не мешает власти потратить усилия не на набивание своих карманов и борьбу за власть, а направить эти средства и усилия на объективное информирование-объяснение народу о правильности-целесообразности европейского вектора и севантл. союза.

Грубо: вместо массы пиара себя повышение знаний населения.

Тем более, что после росагрессии доля и значение кримских и донб.противников евровектора кардинально упала.
В то время как сторонников везде возросла.


Но допысувач воспринимает всё в своей)) плоскости.
Поэтому прибегает к подмене предмета и уводу к образным примерам о самогубцях.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 09:35

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Ветка превратилась в монолог имени detroytred. Неинтересно - отписываюсь. Реально нужно делать ограничения на количество постов в одной ветке!
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 09:39

Tegularius
Ваше право считать, как хотите.

Но попробуйте обосновать, что Украина может обеспечить себе этот внеблоковый статус.

Если бы это было так просто, то множество стран заявило *мы нейтральны*. И всё))
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 09:47

BIGor
Если в Вашу сторону будет такой поток лжи и клеветы, претензий, обвинений с потолка, как в мою, так и Вы замоноложите.

Я учёл Ваше мнение.
Но пока оно всё тоже из рядов ...

Поэтому подожду ещё других.
detroytred
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  #<1 ... 3818381938203821
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