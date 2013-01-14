Додано: Суб 17 бер, 2018 12:25

BIGor

С тем, что нездорово выглядит, согласен.

Но уверяю, что это лишь совпадение по одному критерию (множеству постов).

Который мне ставят в укор.

С данной претензией в мой адрес я полностью согласен. Однозначно меня много.



Но были же и причины.

Из-за нападок с ветки ушли форумчане...

У меня другая реакция. Я отбиваюсь и чтобы не прирпвниваться к голословным выпадам моих оппонентов тщательно аргументирую каждое своё мнение и контрвыпад.

В основном именно поэтому меня так много...



Второй нюанс -- форум для обмена думками, а не столько для читателей. Для читателей -- *газеты*))

Поэтому, я так понимаю, нет ограничений по количеству сообщений.



Я немало вношу тем для обсуждений. Поэтому неудивительно, что потом сам дискутирую по ним в ответ на мнения других.



Впрочем, попробую взять на себя сам обязательство и ограничить своё присутствие.

Потому что, согласен, слишком меня много))



Пишите. Обсуждайте. Поднимайте вопросы.

Но без острых дискуссий (точнее разных мнений и аргументированных споров) ветка загнется. Скатившись в бросание оскорблениями, что свойственно темам с политическими разногласиями.

Как и все НЕИНФОРМАТИВНЫЕ (наподобие валютной и т.п.) веток.



Имхо,конечно.